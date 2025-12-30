Trust élargit son univers avec la force des licences

Acteur historique du marché gaming grand public, Trust s’impose par son agilité produit, son positionnement pertinent et désormais une stratégie offensive sur les licences. David Garnier, de Trust en France, en détaille les ambitions.

Comment se porte l’activité gaming de Trust ?

Malgré un contexte complexe, Trust consolide ses positions et développe ses parts de marché. Si notre « best-seller » est clairement le casque sous licence officielle PS5 Forta, qui se positionnent parmi les meilleures ventes du segment, nous avons surtout une activité équilibrée entre nos différentes catégories de produits gaming. Ce socle pluriel garantit une stabilité face aux fluctuations du marché.

Comment expliquer cette bonne santé dans ce contexte ?

Notre bon positionnement constitue un levier évident. Trust se positionne avec des produits accessibles, sans sacrifier la qualité ou l’innovation. Et ce alors que le haut de gamme recule, les meilleures références entrée et milieu de gamme progressent. L’arrivée d’un clavier mécanique customisable (Xyra TKL – 89,99 euros), d’une souris de milieu de gamme revisitée (Felox+ – 39,99 euros), de nouvelles chaises (Roniq RGB – 139,99 euros) ou d’une gamme de grands classiques (housse de transport…) pour la Switch 2 confirme cette orientation. La dynamique repose aussi sur la capacité à renouveler rapidement les gammes, tout en suivant les tendances fortes du moment comme le prouve la sortie récente de lampes d’écran ou d’organisateurs de bureau. L’ensemble forme un catalogue approchant les 200 références, parmi les plus fournis du secteur. L’entreprise mise enfin sur sa solidité financière pour rassurer distributeurs et partenaires.

Quels sont vos relais de croissance ?

L’univers des licences offre un puissant levier d’expansion. Trust s’appuie déjà sur la licence officielle PS5 pour le casque Forta et nous travaillons sur d’autres concepts dans le même esprit. Nous venons par ailleurs de nouer un partenariat avec Warner autour de Superman et Batman. Ces licences, appuyées par l’actualité cinéma, nourriront des déclinaisons sur les gammes cœur de métier (claviers, casques, manettes, tapis…). Trust entend capitaliser sur ses best-sellers en les adaptant à l’univers des grandes franchises, selon une logique de « form-factors » éprouvés. Nous travaillons pour signer prochainement de nouveaux partenaires autour des licences.

En parallèle, un travail renforcé auprès des influenceurs permettra de développer l’aura de Trust Gaming, et d’ancrer la marque dans les usages des nouvelles générations.