Iiyama, acteur référent en écoresponsabilité

S’appuyant sur une stratégie pragmatique et de long terme, Iiyama est devenu un des acteurs les plus vertueux de la High Tech en termes d’écoresponsabilité. Fréderic Serafin, DG France d’Iiyama, fait un point sur le sujet.
Où en est Iiyama sur la thématique de l’écoresponsabilité ?
Depuis trois à quatre ans, Iiyama conduit un travail approfondi autour de l’écoresponsabilité. Des audits annuels, réalisés par un organisme externe, nous donnent une visibilité précise sur nos avancées et sur les axes nécessitant un renforcement, qu’ils relèvent de la durabilité ou de l’éthique. Cette démarche produit des résultats tangibles : notre niveau Platinum Ecovadis, qui nous place dans le top 0,1% des entreprises évaluées, confirme la solidité et la constance de notre politique. Cette exigence structure désormais l’ensemble de notre stratégie et irrigue nos décisions industrielles comme commerciales.
Quels sont, selon vous, vos principaux points forts dans ce domaine ?
Nous privilégions des actions à impact mesurable, capables d’inscrire la performance environnementale dans la durée. L’un de nos principes directeurs consiste à considérer que le produit le plus écoresponsable demeure celui qui dure le plus longtemps. Une fiabilité supérieure et un taux de SAV extrêmement réduit limitent de manière drastique l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie. Nos moniteurs présentent une longévité courante de 8 à 10 ans, ce qui représente un avantage considérable pour nos partenaires comme pour les utilisateurs.
Cette logique s’accompagne d’une réduction massive de la consommation énergétique : nos derniers modèles 24 pouces fonctionnent à 8 watts à peine, soit deux fois moins que les générations récentes. Les distributeurs mesurent de mieux en mieux l’importance de cet élément, en particulier dans un contexte de sobriété énergétique croissante.
Poursuivez-vous vos efforts sur d’autres aspects ?
Absolument. Nous renforçons également notre action sur les emballages, tant sur les matériaux que sur la compacité des packagings. Cette optimisation réduit le volume transporté, améliore la logistique et limite l’usage de ressources non essentielles. Elle s’inscrit dans notre volonté de concevoir une chaîne de valeur plus responsable, cohérente du design produit jusqu’à son acheminement en point de vente.