David Garnier, distributeur de Trust en France

Comment continuer à progresser quand on est vertueux depuis des années ?

Trust capitalise toujours plus sur l’écoresponsabilité. Des collaborateurs sont dédiés à cette thématique en interne et challengent tout le groupe pour continuer à progresser, tout comme Ecovadis qui audite Trust (labellisé Ecovadis Gold depuis plusieurs années). La progression est donc continuelle. La conception, la fabrication et la distribution s’alignent sur un principe simple : maximiser l’impact environnemental positif sans dégrader la performance, ni la qualité d’usage.

Les périphériques Trust de la gamme bureautique voient ainsi passer leur garantie de 2 à 5 ans alors que les produits ergonomiques sont désormais certifiés par Ergocert. Les problématiques de consommation en énergie constitue un autre axe de progression et tous nos produits sont parmi les mieux disant du secteur. On peut également noter la progression continu du poids des matières recyclées dans les produits, la quasi-généralisation des packagings éco-responsables (sans plastique dans les emballages, carton certifié FSC…), la supervision de plus en plus stricte de l’ensemble de la chaîne logistique pour assurer l’optimisation de tous nos process… Nous travaillons aussi sur des produits innovants comme une souris sans fil que nous annoncerons bientôt et qui sera sans batterie et à charge ultra rapide ! (2-3 minutes pour plusieurs jours d’utilisation).

Par ailleurs, les politiques RSE des distributeurs européens, renforcées par un cadre réglementaire de plus en plus exigeant, stimulent clairement la demande pour des périphériques combinant prix maîtrisé et standards environnementaux élevés comme ceux de Trust. Cette évolution devient un avantage comparatif notable dans un contexte concurrentiel féroce et porte l’image de marque de Trust.