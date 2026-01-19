Imou accélère son développement

Imou, spécialiste mondial des solutions de sécurité connectée dédiées au grand public et aux PME, poursuit sa montée en puissance sur le marché. Afin de faire le point sur la société et ses développements à venir, nous avons rencontré Aymeric Schindler, Country Manager France d’Imou.

Quel bilan tirez-vous de l’année écoulée pour Imou ?

2025 a été une année importante dans notre développement, marquée par une forte croissance en France. Nous avons enregistré une progression de plus de 50% de notre chiffre d’affaires, reflétant à la fois la pertinence de notre positionnement et de notre offre, ainsi que la confiance que nous accordent nos clients et partenaires. Cette dynamique s’appuie notamment sur le renforcement de notre présence auprès de partenaires de référence du secteur comme Leroy Merlin et Castorama, porté par un écosystème produit complet, cohérent et en constante évolution. En ce qui concerne les caméras, nous avons considérablement étoffé notre gamme, notamment sur le segment batterie et lancé certains modèles, uniques sur le marché, comme la Bulb Cam, une caméra 2-en-1 combinant caméra et ampoule. Au total, notre offre compte aujourd’hui plus d’une cinquantaine de références, capables de répondre à une grande diversité d’usages et de contraintes d’installation, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Cette approche globale répond à une attente forte des consommateurs, qui privilégient des solutions simples, performantes et intégrées, pilotées depuis une seule et même application, garantissant une expérience utilisateur fluide. Nous allons poursuivre dans cette direction.

Quelles sont vos dernières nouveautés ?

Nous continuons de développer notre écosystème autour de la maison connectée de manière progressive, réfléchie et cohérente, en veillant à ce que chaque nouvelle solution présente une réelle pertinence d’usage. Cette approche structurée nous permet d’enrichir notre offre sans jamais perdre de vue notre cœur de métier : la sécurité, qui constitue l’ADN d’Imou. Chaque évolution de l’écosystème s’inscrit ainsi dans une logique de complémentarité et de valeur ajoutée. Parmi les nouveautés de ce début d’année, nous lançons un judas connecté intégrant la technologie AOV (Always-On Video). Cette innovation permet de visualiser en permanence, 24h/24 et 7j/7, ce qu’il se passe devant le domicile. Concrètement, la caméra intégrée enregistre des images en continu lorsqu’aucun événement n’est détecté, tout en préservant l’autonomie de la batterie et l’espace de stockage, puis bascule automatiquement en vidéo classique dès qu’un mouvement est identifié. Cette technologie est déjà présente sur l’AOV PT, une caméra extérieure rotative 5MP à double connectivité (Wi-Fi et 4G), totalement autonome, qui fait partie des modèles phares de notre gamme.

Nous étoffons également notre gamme de sonnettes connectées avec un nouveau modèle, équipé d’une caméra 4MP offrant un champ de vision ultra grand angle à 180°. Elle est livrée avec un carillon intérieur faisant également office de répéteur Wi-Fi et intégrant un stockage local sur carte SD. Nous nous apprêtons par ailleurs à lancer une gamme de visiophones, déclinée en version 2-fils et IP/PoE, intégrant une caméra 5MP et des fonctions avancées de détection intelligente, dont la détection de véhicules. Ces modèles se distinguent par leur grande flexibilité d’accès. Enfin, nous lancerons au cours du 1er trimestre une évolution de notre kit alarme. Ce pack complet, proposé à moins de 100 euros, comprend une passerelle Zigbee, deux capteurs d’ouverture de porte, un détecteur de mouvement, ainsi qu’une nouvelle télécommande intégrant quatre fonctions principales : activation, désactivation, bouton SOS en cas d’urgence et un bouton programmable, adaptable aux besoins de chaque utilisateur. Le système d’alarme peut interagir avec les caméras Imou via la création de scénarios intelligents.

De manière plus générale, quelles sont les principales innovations attendues sur vos gammes de produits en 2026 ?

En 2026, nous allons faire évoluer nos gammes à plusieurs niveaux, avec des avancées de nature différente. Certaines évolutions sont des adaptations indispensables aux standards du marché, tandis que d’autres apportent une véritable valeur d’usage pour les consommateurs. C’est le cas, par exemple, du passage généralisé à l’USB-C sur l’ensemble de nos caméras, intérieures comme extérieures. Ce n’est pas une innovation majeure en soi, mais une évolution nécessaire, qui répond aux usages actuels et permet plus de simplicité. À l’inverse, la généralisation du Wi-Fi double bande (2,4 et 5 GHz) constitue une évolution beaucoup plus impactante pour l’utilisateur. Concrètement, cela signifie que nos caméras pourront s’adapter automatiquement aux différents types de réseaux domestiques, offrant ainsi une expérience plus fluide et plus fiable et permettant aussi de réduire significativement les frustrations… et les retours en SAV.

Du côté des caméras intérieures, nous allons également introduire la technologie AOR (Always On Record), l’équivalent de l’AOV proposée sur nos caméras extérieures à batterie.

Parallèlement, nous faisons évoluer en profondeur la qualité d’image sur l’ensemble de notre gamme. Le 2K devient notre standard minimum, avec de plus en plus de modèles en 3K, voire en 4K. Nous démocratisons également la vision couleur de nuit, désormais disponible sur la quasi-totalité de nos produits, à l’exception de nos modèles d’entrée de gamme à 29,99 euros. Enfin, sur nos modèles plutôt haut de gamme, la vision nocturne couleur bénéficie de la technologie Aurora, qui permet d’obtenir des images de nuit d’une qualité très proche de celles prises en plein jour.

Les algorithmes propriétaires sont au cœur de la stratégie d’innovation d’Imou. Quels sont vos dernières avancées dans le domaine ?

Il est important de distinguer trois piliers dans nos avancées technologiques : IMOU SENSE®, Algo Play® et le développement continu des fonctionnalités au sein de l’application Imou. Comme vous l’avez évoqué, chez Imou, nous développons nos propres algorithmes en interne. Près de 60% de nos effectifs sont dédiés à la recherche et au développement, ce qui illustre l’importance stratégique que nous accordons à l’innovation. Cette maîtrise technologique constitue un véritable facteur de différenciation sur le marché.

Au cœur de cette approche se trouve IMOU SENSE®, notre matrice d’algorithmes d’intelligence artificielle propriétaire qui nous permet d’offrir des caméras plus précises, plus réactives et capables d’évoluer dans le temps. Nous enrichissons continuellement cette base d’algorithmes. Nous travaillons actuellement sur des fonctions avancées comme par exemple, la détection de chute – particulièrement utile pour les personnes âgées. En complément de cette intelligence embarquée, Imou a également développé Algo Play®, une fonctionnalité innovante qui équipe nos caméras haut de gamme. Hébergée dans le cloud, Algo Play fonctionne comme un véritable store d’algorithmes, qui permet aux utilisateurs de sélectionner et d’activer uniquement les fonctionnalités dont ils ont réellement besoin. Cette approche personnalisable apporte une grande flexibilité et permet d’adapter la caméra aux usages de chaque foyer. Enfin, cette innovation algorithmique s’accompagne d’un important travail de développement au niveau de l’application Imou, qui constitue le cœur de l’expérience utilisateur. À travers des services comme Imou Protect, nous enrichissons progressivement l’application avec de nouvelles fonctionnalités, notamment une recherche vidéo intelligente, des alertes plus descriptives et contextualisées ou encore des outils de surveillance de l’état des appareils. Ces évolutions permettent d’offrir une expérience plus fluide, plus lisible et plus sécurisée, tout en valorisant pleinement les capacités IA des caméras.

Quels sont vos objectifs cette année ?

En 2026, notre objectif est d’accélérer notre développement en consolidant nos partenariats existants, tout en nouant de nouvelles collaborations. Au-delà d’une logique de référencement, notre volonté est avant tout de construire des partenariats durables, fondés sur la confiance et la création de valeur sur le long terme. Notre ambition est de convaincre les enseignes chez lesquelles nous ne sommes pas encore présents, à la fois par la pertinence de notre offre, mais aussi par une politique commerciale maîtrisée, stable et lisible dans le temps. Nous sommes convaincus que des relations construites sur le long terme permettent une meilleure anticipation des besoins, une exécution plus efficace en magasin et une meilleure valorisation des innovations auprès des consommateurs. Le positionnement de la marque Imou est très clair : offrir le meilleur rapport qualité/prix du marché, avec des produits simples à installer et à utiliser, proposés à des prix très compétitifs, sans compromis sur la qualité. Nous faisons d’ailleurs partie des rares acteurs du marché à proposer une garantie de trois ans sur l’ensemble de nos produits de sécurité connectée. Pour accompagner cette dynamique et soutenir la croissance d’Imou en France comme à l’international, plusieurs recrutements sont en cours.

En parallèle, nous souhaitons nous positionner sur le marché BtoB, dont le potentiel est considérable. Nous préparons le lancement d’une gamme complète de caméras PoE (Power over Ethernet). Cette architecture est particulièrement adaptée aux installations critiques, comme les banques ou les entrepôts. Notre cible prioritaire sera les grossistes spécialisés qui s’adressent directement aux installateurs professionnels.