Lexip ouvre un nouveau chapitre stratégique

Changement définitif de nom de Pixminds en Lexip, financement de 19,4 millions d’euros, nouveaux partenariat … Lexip veut mettre tous les atouts de son côté afin de consolider son activité. Hugo Loi, Directeur Général de Lexip, nous explique les enjeux des évolutions récentes.

Pourquoi renommer Pixminds et opérer ce basculement sous la bannière Lexip ?

Le changement de nom de Pixminds en Lexip pour la société veut traduire un repositionnement clair : concentrer les ressources sur nos solutions développées depuis des années autour de notre R&D et nos partenariats. Et ce sur une seule marque celles de nos produits pour plus de lisibilité. Ce recentrage résulte d’une mutation engagée depuis plusieurs années, avec notamment l’arrêt du métier de grossiste qui limitait les marges. En privilégiant les développements internes, Lexip consolide son ADN technologique, soutenu par un portefeuille riche nombreux brevets et licences comme Les Sims, Naruto, Batman ou encore Assassin’s Creed.

Votre financement de 19,4 millions d’euros constitue un signal important. Quel impact aura-t-il ?

Les partenaires misent sur notre potentiel à changer rapidement d’échelle. Lexip vise en effet un objectif ambitieux : développer de manière massive notre chiffre d’affaires (4 millions d’euros actuellement) en quelques années pour atteindre 20 millions, voire 50 millions d’euros. Notre levée de fonds de 19,4 millions d’euros constituée d’obligations convertibles arrivant à échéance en 2031 renforce cette stratégie. Ce financement nous permet par ailleurs de solder une partie de la dette bancaire accumulée pour les programmes R&D et la gestion des licences, et surtout de développer nos outils de conquête de vente (équipe dédiée, bureau ou partenariat stratégique à l’international…) tout en préservant notre indépendance. Notre dette est désormais de 1 million d’euros pour des fonds propres de 20 millions. Une situation financière très saine.

Comment Lexip entend-il croitre sur un marché ultra-concurrentiel ?

Nos équipes s’appuient sur plus de vingt ans d’expertise et sur un portefeuille de brevets et de licences qui structure notre différenciation. Nous souhaitons tout particulièrement progresser rapidement dans les linéaires des distributeurs, tant français qu’internationaux. Nous allons bien sûr poursuivre le déploiement de nos produits arborant des licences reconnues comme dans les prochains mois Les Sims. L’étape suivante consistera à densifier nos gammes par exemple dans les domaines des accessoires dédiés à la bureautique ou à la créativité.