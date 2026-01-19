Philips, une performance de plus en plus vertueuse

Face à l’escalade technologique des moniteurs – tailles en hausse, résolutions toujours plus fines, fréquences accrues et usages multiples –, la question environnementale s’impose désormais comme un enjeu central. Christophe Gaborit, Sales Manager chez Philips, détaille la manière dont le groupe conjugue innovation, sobriété énergétique et durabilité industrielle.

Comment concilier la course à la performance des moniteurs et l’écoresponsabilité ?

La problématique traverse l’ensemble de l’industrie. Les écrans gagnent en diagonale, en définition et en fonctionnalités, tout en intégrant des usages toujours plus exigeants, du gaming à la création en passant par la bureautique avancée. Cette évolution pourrait laisser présager une explosion des besoins énergétiques. Chez Philips, nos équipes ont fait un choix clair : considérer la durabilité non comme une contrainte, mais comme un levier d’innovation. Les investissements portent autant sur la recherche technologique que sur la refonte des processus industriels, afin de concilier excellence fonctionnelle et responsabilité environnementale. Il ne s’agit donc pas d’arbitrer entre performance et sobriété, mais bien de les faire progresser conjointement.

La faible consommation des moniteurs constitue l’un des marqueurs de Philips. Comment évoluez-vous sur ce terrain ?

Les avancées technologiques récentes permettent à nos écrans de proposer davantage de performances tout en réduisant significativement leur consommation électrique. Il y a trois ans, un moniteur 24 pouces affichait une consommation moyenne de 14,5 watts, un 27 pouces atteignait 17 watts et un modèle 49 pouces culminait à 42 watts. Aujourd’hui, notre dernière génération de 27 pouces fonctionne autour de 9,5 watts, soit moins qu’une ampoule LED classique. Concrètement, un 27 pouces actuel consomme désormais moins qu’un 24 pouces d’il y a trois ans. Cette trajectoire se poursuivra : notre ambition consiste à maintenir des niveaux de consommation très bas, tout en accompagnant l’augmentation des tailles d’écran, des fréquences, des résolutions et des fonctionnalités, comme les stations d’accueil USB, la recharge de périphériques ou l’intégration de webcams.

Et sur le volet de la durabilité des produits ?

La fiabilité constitue un pilier fondamental de notre démarche. Nos moniteurs affichent des taux de produits défectueux largement inférieurs à 1 %, combinés à une longévité qui dépasse fréquemment dix ans. Cette robustesse contribue directement à la réduction de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie du produit, en limitant les remplacements et les retours SAV.

Au-delà de la consommation et de la durabilité, quels autres engagements portez-vous ?

Nous accélérons sur l’ensemble de nos fondamentaux écoresponsables. Certains moniteurs Philips intègrent désormais jusqu’à 85 % de plastique recyclé issu des océans. Les emballages reposent sur des matériaux 100 % recyclables. Plusieurs gammes bénéficient de nouvelles certifications de référence, telles que l’EPEAT Gold ou la TCO Gen 10, qui impose notamment une garantie étendue à cinq ans. Enfin, cette exigence se diffuse à l’ensemble de notre écosystème : partenaires, fournisseurs et sites de production participent activement à cette démarche. Chez Philips, la responsabilité environnementale relève d’une conviction profonde, appelée à guider durablement nos choix industriels et commerciaux.