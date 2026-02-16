MM330 – JANVIER 2026

DOSSIER ÉCORESPONSABILITÉ : LA HIGH TECH À UN TOURNANT

Les pratiques écoresponsables de la High Tech sont à un tournant. Les pionniers ont déjà agi, les changements les plus simples se généralisent… Mais le « gros du travail » reste à faire, dans un contexte difficile à décrypter.

INTERVIEW TV PHILIPS : L’AMBILIGHT AU CŒUR DE L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR EN 2026

TP Vision, qui commercialise les TV Philips, remet l’émotion au cœur de l’expérience en s’appuyant sur l’Ambilight. Benjamin Hocq et Virginie Guimaraes de TP Vision France détaillent leur stratégie 2026.

PRODUITS CULTURELS PHYSIQUES, UN MODÈLE EN RÉINVENTION

Il n’y a pas de fatalité à la baisse du produit culturel physique. Être à la fois un produit d’usage, un vecteur de valorisation personnelle et la porte d’entrée d’un écosystème lui permettra de se réinventer et de se pérenniser.

PARAMOUNT : UNE BELLE ANNÉE 2026 EN PERSPECTIVE

Après une année 2025 d’excellente facture portée notamment par les succès de Mission : Impossible – The Final Reckoning et Gladiator II, Paramount revient en force et plein d’ambitions en 2026. Tour d’horizon des principales sorties de l’éditeur cette année.



ASUS ROG AU SOMMET DU GAMING

Republic of Gamers, créée par ASUS en 2006, s’est installée depuis en tête des ventes. Un succès quasi-unique qui ne se dément pas depuis. Interview de Christine Le Calvez, Responsable Marketing PC Gaming chez Asus.