INNOV8 AU CŒUR DE LA MAISON DU FUTUR

Innov8, groupe de distribution spécialisée, a profondément transformé sa stratégie depuis 2022 pour se recentrer sur la « Maison du Futur ». Une vision globale articulée autour d’un habitat connecté, énergétiquement autonome et, demain, assisté par la robotique intelligente avec les robots humanoïdes d’Unitree. Stéphane Bohbot, Président & Fondateur d’Innov8, revient sur les ambitions de son groupe pour 2026.

Comment se porte Innov8 ?

Notre groupe connaît une excellente dynamique de croissance solide depuis la transformation engagée autour de la Maison du Futur. Nous avons structuré notre organisation en deux pôles complémentaires : Innov8 Connect (B2C – produits connectés) et Innov8 Power (B2B – énergie et robotique). En 2025, le groupe a réalisé 320 millions d’euros de C.A. (vs 262 millions en 2024), soit une progression supérieure à 20 %. Cette performance s’appuie sur un recentrage stratégique : sortie progressive des activités smartphones, tout en conservant un positionnement fort sur les accessoires et le Made in France, en croissance de 26 %. Sur le smartphone, nous avons fait le choix sélectif de marques à fort potentiel comme Nothing, dont l’approche au design disruptive et l’écosystème cohérent ont permis une progression spectaculaire de 300 %. Cette logique illustre notre repositionnement vers des produits premium, innovants à forte valeur technologique, générateurs de croissance pour nos partenaires distributeurs.

Quelles sont les principales marques distribuées par Innov8 ?

Nous sélectionnons des leaders sur chaque catégorie stratégique. DJI, sur les drones grand public et professionnels, et Roborock sur les robots aspirateurs, continuent de renforcer leurs positions grâce à une innovation constante. XGIMI s’impose comme un acteur majeur du vidéoprojecteur design, tandis que Shokz a su créer une catégorie à part avec ses casques à conduction osseuse, soutenue par un important travail d’activation retail mené par nos équipes. Sur les montres connectées, Huawei, n° 1 mondial en volume, constitue un pilier de notre activité. Dans la maison connectée, les caméras avec Ezviz confirme sa position de leader en France (source GfK), tandis qu’EcoFlow s’est imposé comme une référence sur les solutions de batteries portables. Nous avons également élargi notre offre avec Plaud (enregistreur IA) et Hypershell (exosquelette grand public), ouvrant de nouveaux segments à fort potentiel. Sur des marchés très concurrentiels, notre force réside dans l’excellence de l’exécution commerciale et marketing de nos équipes

Quelles sont les nouveautés marquantes ?

En 2025, nous avons lancé les robots tondeuses Navimow, n° 1 mondial, marquant notre entrée stratégique sur le segment du jardin connecté. Nous introduisons également Dreo, marque spécialisée dans la ventilation et le chauffage d’appoint, déjà n° 1 sur Amazon US. L’actualité majeure est l’arrivée en exclusivité de Cecotec. Cette marque espagnole, forte de plus de 2 000 références en petit électroménager, combine largeur de gamme, innovation et positionnement prix compétitif. Il s’agit de l’un des lancements structurants de ce début d’année.

Les robots humanoïdes Unitree ont beaucoup fait parler d’eux. Quelle est leur place au sein du groupe ?

Les robots humanoïdes Unitree s’inscrivent au cœur de notre division Digital Power, aux côtés de DJI Enterprise, TCL Smart Home et Huawei Digital Power sur le marché du solaire. Cette division représente déjà un tiers du chiffre d’affaires du groupe. La signature d’un partenariat stratégique avec Unitree Robotics marque une étape majeure. Notre ambition est de construire en France un écosystème autour de la robotique avancée : intégrateurs, industriels, laboratoires de recherche et startups. Les performances en motricité sont désormais spectaculaires ; le prochain enjeu est l’intelligence logicielle et l’adaptation aux environnements professionnels. Nous avons constitué une équipe dédiée d’ingénieurs et de spécialistes en IA pour développer ces briques technologiques. L’objectif est clair : faire évoluer Innov8 d’un modèle de distributeur vers celui de « solution provider », capable de structurer des écosystèmes complets autour des technologies de demain. Innov8 poursuit ainsi sa transformation, avec une vision à long terme : connecter le futur et contribuer activement à l’industrialisation des nouvelles technologies en France.