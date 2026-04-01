« ACER DOUBLE SA GAMME DE PC IA EN 2026 »

Entretien avec Nicolas Saint Aubin, Directeur de la division Produits Grand Public Acer.

L’IA occupe désormais une place importante dans vos gammes d’ordinateurs portables. Quelles sont les dernières évolutions Acer dans ce domaine et votre line-up pour 2026 ?

Effectivement, Acer est en pointe sur les nouvelles technologies et l’IA est devenue incontournable dans l’univers du PC. Acer étoffe son offre de PC IA en 2026. Le nombre de références intégrant des capacités IA a doublé par rapport à 2025. Nos gammes 2026 comptent déjà plus de 27 modèles. La gamme s’enrichit grâce à nos ordinateurs portables : Swift AI, Swift Edge AI, Swift GO AI ou encore nos Aspire AI. Nous intégrons également ces nouvelles fonctionnalités au sein de nos mini PC Veriton (RA 100 AI) et All-in-one. Nous proposons des solutions avec nos différents partenaires (AMD, Intel, Qualcomm) afin de couvrir vraiment tous les besoins. En résumé, nous construisons une montée en gamme riche et cohérente autour de l’IA en 2026. Plus généralement, nous poursuivons notre stratégie qui vise à proposer un ordinateur répondant précisément à chaque typologie de clients. Acer a su développer un portfolio extrêmement large pour cela.

Notre produit emblématique de ce début d’année sera sans conteste le Swift 16 AI : un ultraportable qui s’adresse aux créateurs exigeants. Il bénéficie d’une magnifique dalle OLED 3K (120 Hz – 100% DCI-P3). Il est surtout doté du plus grand pavé tactile haptique au monde, compatible avec la norme MPP 2.5 pour garantir une précision extrême aux utilisateurs de stylets. Techniquement, cette machine de rêve propose les meilleures performances grâce aux derniers processeurs Panther Lake d’Intel (Intel Core Ultra série 300) qui offrent des capacités graphiques impressionnantes avec une excellente autonomie (jusqu’à 24 heures) ; le tout proposé dans un châssis aluminium ultra léger de seulement 15 mm. En résumé, un produit exceptionnel.

Comment Acer adapte‑t‑il sa stratégie de production et sa gamme face à la pénurie de composants ?

La forte demande mondiale sur l’IA a de fortes conséquences sur les approvisionnements du PC grand public, les incertitudes sont nombreuses. Les tensions sur les composants comme la mémoire, le stockage et certains processeurs entrainent des pénuries et une forte augmentation sur les prix. C’est du jamais vu sur le marché de l’informatique en 50 ans d’histoire de notre groupe. Mais face à cette situation inédite, Acer possède des solutions. Avec des prix qui changent chaque mois, voire plusieurs fois par mois, la chaine de production est très contrainte. Heureusement, en tant que constructeur (OEM), le groupe a su adapter très en amont sa stratégie de production et ses gammes de produits pour 2026. À Taiwan, nos équipes s’appuient sur des relations anciennes et solides avec de nombreux fournisseurs en Asie. Ce qui nous permet de trouver différentes sources d’approvisionnement pour répondre au mieux à la demande. C’est le fruit d’années de travail en commun avec les grands industriels du secteur. Dans ce contexte, un constructeur solidement implanté, comme Acer, peut tirer son épingle du jeu grâce à sa capacité à fournir une offre large qui colle aux nouvelles réalités du marché. C’est un véritable gage de fiabilité pour nos partenaires français du retail.

Dans ce contexte, comment avez-vous construit vos gammes 2026 ?

A la différence des années précédentes où la montée en gamme se faisait principalement sur les composants techniques (RAM, stockage et processeur), nous devons revenir à un discours cohérent autour de l’expérience client, en lien direct avec les besoins du client et son budget. Nous travaillons sur l’expérience utilisateur en mettant l’accent sur la qualité de l’écran, les finitions, le poids, l’autonomie, la qualité du son et les accessoires inclus. Cela nous a demandé de revoir nos gammes. Sur l’entrée de gamme (à moins de 500 euros), nous nous appuyons sur nos Chromebooks qui offrent une excellente expérience, avec une configuration en 4 Go et peu de stockage. Il s’agit en effet d’une expérience très orientée cloud avec un OS très léger et performant. Sur ce segment du Chromebook, sur lequel Acer est le leader en France, le groupe a un savoir-faire reconnu et de forts arguments à faire valoir. Le Chromebook 315, équipé en processeur Mediatek, sera l’un de nos produits phares de ce premier semestre. Nous sommes en train d’expédiés des volumes important chez tous nos clients retailers pour répondre à la demande d’équipement du moment qui demeure forte après les pics d’équipement du Covid. Mais dans le contexte actuel, où il est quasiment possible d’arriver avec une offre satisfaisante sur ces niveaux de prix dans une configuration Windows, la solution Chromebook est donc particulièrement pertinente sur la période.

Parmi les autres solutions pour 2026, nous étoffons notre offre déjà conséquente de tablettes Android en proposant plus de modèles de grands formats (13, 14 et 16 pouces). La tablette Iconia 14 dans sa version Kickstand (support intégré) répond ainsi aux besoins du quotidien en proposant une expérience utilisateur très satisfaisante au meilleur prix. Celle-ci offre le confort d’un bel écran de 14 pouces pour regarder des films/séries et permet de basculer dans un mode plus productif avec un clavier Bluetooth qui sera proposé en pack. Cela répond à une grande partie de la clientèle. De plus, nous serons les premiers à arriver avec des grandes tailles sur ces niveaux de prix (sous la barre psychologique des 500 euros) qui constituent le cœur du marché. Nos réels concurrents, visant ces niveaux de qualité étant beaucoup plus chers. De plus, nous sommes convaincus que cette offre répond aux attentes actuelles. Le marché de la tablette a été dynamique ces dernières années. C’est l’un des exemples qui montre notre capacité à nous adapter sur le marché grand public. Plus généralement, Acer dispose d’une offre très large de PC pour 2026, et notamment IA, qui nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients. Le tout en demeurant dans des configurations destinées à un très large public.

Toujours dans ce contexte inédit, comment allez-vous adapter votre offre gaming en 2026 ?

Sur le PC gaming, l’augmentation des prix de la RAM et du stockage a un impact certain. Néanmoins, nous n’envisageons pas de réduire nos gammes. Elles demeurent très larges et structurées par nos deux grandes marques Nitro et Predator. Chaque marque propose différentes tailles d’écrans de PC portable allant du 15 au 18 pouces. Nos gammes sont solides et proposent un large choix aux joueurs du monde entier. Cette année, nous entrons dans l’ère de la finesse : les châssis de nos machines vont passer sous la barre des 20 millimètres, voire sous les 18 millimètres pour certains modèles, tout en conservant un très haut niveau de performances. Ce sera le cas de nos nouveaux Nitro V16S et Predator Helios Neo 16S. À ce jour, la gamme Nitro compte 3 références positionnées désormais à partir de 1 700 euros. Pour monter encore en performance, cette année les clients seront amenés à investir davantage. Ce sont des spécialistes du gaming qui feront leur choix en connaissance de cause. Certains préfèreront attendre, d’autres s’équiperont. D’autres encore choisiront de remonter des tours pour trouver des solutions en intégrant certains des composants, un segment en progression en 2025. Dans l’ensemble, ce renchérissement du prix moyen devrait entraîner une baisse du volume sur le gaming. Mais nos équipes à Taiwan réfléchissent d’ores et déjà à de nouvelles solutions à proposer dans le futur. Depuis 50 ans, Acer n’a cessé de s’adapter aux évolutions du marché avec succès et nous poursuivons en 2026 en prenant en compte toutes les évolutions.