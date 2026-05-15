Trade Invaders, un acteur de plus en plus majeur

À l’aube de ses dix-huit ans, Trade Invaders engage une transformation stratégique d’envergure. Julien Teilhet, président-directeur général, détaille les ressorts d’un développement fondé sur l’intégration, la diversification et de nouveaux outils.

Comment se porte Trade Invaders ?

Le groupe aborde ses 18 ans avec une image solidement établie d’acteur fiable et reconnu. L’exercice 2024/2025, clos au 30 juin 2025, s’est soldé par un chiffre d’affaires de 8,2 millions d’euros, assorti d’un léger déficit. La dynamique observée au second semestre calendaire 2025 a toutefois inversé la tendance. Au 31 décembre, le premier semestre fiscal affiche près de 5 millions d’euros de revenus, contre 4,5 millions un an plus tôt. Cette progression autorise une projection autour de 9 millions d’euros sur l’exercice en cours. Dans un environnement exigeant, l’évolution de l’offre et l’identification de relais porteurs — notamment les accessoires de padel et le jeu de société — soutiennent la trajectoire.

Quels leviers de croissance privilégiez-vous ?

L’axe majeur repose sur l’internalisation. Le développement de marques propres structure désormais la stratégie : Hikari pour le gaming PC, Freaks & Geeks pour l’accessoire gaming, Alter Series pour les univers design, GreenJoy en téléphonie, Epic Forge sur les accessoires dédiés aux jeux de société et aux cartes TCG…

La diversification produit accompagne cette logique. La gamme Hikari comprend déjà plusieurs références (claviers, souris, tapis), complétées prochainement par des casques gaming. Alter Series décline des univers graphiques identifiables — zombie, gangsta, street — appliqués à des formats éprouvés (sacoches, manettes… sur de nombreuses plateformes), enrichis d’éléments différenciants tels que des finitions phosphorescentes. Les performances commerciales valident ces partis pris créatifs. Parmi les succès récents figure également une manette compatible PS5 déclinée dans plusieurs couleurs et designs tendances, qui confirme la pertinence d’une offre technique à prix compétitif.

Le segment du jeu de société enregistre une progression soutenue, porté par des titres comme Grizzy & les Lemmings ou Haïku. La marque Epic Forge (accessoires de jeu de société et pour TCG) bénéficie parallèlement de la vitalité des cartes à collectionner. La signature de la distribution de Yu-Gi-Oh! renforce ce positionnement, d’autres accords devant intervenir prochainement.

Quelle place occupent les licences dans votre modèle ?

Les licences demeurent un moteur significatif, même si leur poids relatif recule au profit des marques internes. En 2026, de nouveaux développements concerneront notamment des franchises issues de partenariats avec Warner, parmi lesquelles DC Comics ou Harry Potter, ainsi que l’univers Yu-Gi-Oh!. Cette stratégie vise à conjuguer puissance des marques mondiales et création de valeur propriétaire.

Où en est le projet de nouveaux locaux ?

Le déménagement interviendra au 3e ou au 4e trimestre 2026. Les futurs locaux regrouperont l’ensemble des activités sur un site unique, intégrant des bureaux optimisés et des entrepôts étendus — 2 000 m² au sol pour 3 000 m² de surface exploitable. Cette centralisation générera des synergies opérationnelles substantielles, là où l’organisation actuelle repose sur plusieurs implantations. L’outil industriel ainsi constitué accompagnera la croissance à court, moyen et long terme.

Comment évolue votre présence en points de vente ?

Le développement commercial s’appuie sur une expertise reconnue auprès des enseignes spécialisées, notamment les réseaux cash. Parallèlement, des partenariats structurants se consolident avec des acteurs tels que Cultura ou Boulanger, tandis que l’expansion internationale s’intensifie. Cette diversification géographique et sectorielle conditionne la pérennité et l’ambition future du groupe.