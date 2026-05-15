WE Connect, ambitieux et pragmatique

En forte progression et désormais renforcé par l’acquisition d’Exertis France et Iberia à l’été 2025, le groupe WE Connect aborde une nouvelle phase de son développement. Son PDG, Moshey Gorsd, nous détaille les ressorts de sa stratégie.

Comment se porte le groupe WE Connect ?

L’exercice 2025 se solde par un chiffre d’affaires consolidé de 451,2 millions d’euros, en progression de 50,3% par rapport aux 300,2 millions enregistrés en 2024. Cette performance intègre l’acquisition d’Exertis France et d’Exertis Iberia en août 2025, ainsi que la contribution de MCA Technology, reprise fin premier semestre 2024. Ces opérations représentent 176,1 millions d’euros de revenus en 2025, tandis que les activités historiques du groupe progressent de 10,1%, pour atteindre 275,1 millions d’euros. Le modèle repose sur un équilibre structurant : 60% de l’activité en B2B, 40% en B2C.

Comment s’est construite votre trajectoire ?

L’ADN du groupe conjugue distribution de marques tierces et développement de produits propriétaires. L’aventure débute en 2003 avec MGF, avant la signature de partenariats structurants avec Samsung dès 2007, puis Acer en 2008. Parallèlement, la marque interne WE s’impose progressivement sur le segment des accessoires et périphériques high-tech. La croissance externe accompagne cette montée en puissance : Agorus (2009), D2 Diffusion (2012), PCA France (2017), Octant (2022), MCA Technology (2024) puis Exertis France et Iberia, rebaptisé Ezratis, en 2025. Cette succession d’intégrations positionne aujourd’hui WE Connect comme acteur de référence sur des secteurs comme le PC, l’impression, les consommables ou le gaming.

Comment s’organise votre activité de distribution de marques tierces ?

Le groupe déploie une offre large de grossiste en produits informatiques, péri-informatiques et bureautiques via ses filiales MGF, PCA France, MCA Technology, Octant et Ezratis. Les partenariats noués de longue date structurent ce dispositif. Avec Samsung, la collaboration initiée en 2007 s’est progressivement étendue aux PC portables, tablettes ou smartphones. Une dynamique comparable s’observe avec Acer et d’autres constructeurs majeurs. Chaque marque évolue dans son « couloir de nage », dans un périmètre clairement défini, sans concurrence avec les références propriétaires ou de confrères. Une force commerciale terrain d’une quinzaine de collaborateurs soutient ce maillage, garantissant proximité et expertise.

Que change l’intégration d’Exertis France et Iberia, devenu Ezratis ?

Cette opération ouvre un cycle de développement inédit. Au-delà de l’effet immédiat sur le chiffre d’affaires, les synergies commerciales constituent le principal levier : enrichissement du portefeuille de marques premium, déploiement accéléré des marques propres sur un réseau élargi, mutualisation des achats, renforcement du pouvoir de négociation auprès des fournisseurs internationaux… Ezratis apporte également des relations consolidées avec de nombreux acteurs tels que D-Link, TP-Link ou Turtle Beach, notamment sur le gaming, segment désormais doté d’une offre large et cohérente. Ce sont des experts reconnus dans leurs domaines et nous savons que la qualité principale d’une entreprise ce sont les humains qui la composent. Une phase de restructuration et de recherche de synergie accompagne l’intégration, avec un objectif clair de retour à la profitabilité à l’horizon 2027. L’apport des équipes ibériques marque par ailleurs une première étape décisive dans l’internationalisation du groupe.

Quelle place occupent les marques internes ?

Le développement de produits propriétaires constitue un pilier stratégique. Lancée en 2007, la marque WE couvre un spectre étendu – périphériques de saisie, accessoires, protections pour terminaux mobiles… – que complètent les marques D2 (connectique), Halterrego (audio), Heden (équipements informatiques) et ONLAN (gaming),

Cette approche renforce la marge dans un métier traditionnellement contraint par de faibles rentabilités. L’équilibre entre distribution tierce et marques internes fonde ainsi la robustesse du modèle. « Marcher sur 2 jambes » avec des produits en distribution et internes constitue un enjeu important de notre succès.

Quels outils soutiennent cette montée en puissance ?

Le printemps 2025 a vu l’inauguration d’un nouveau centre logistique à Serris, qui accueille également le siège du groupe. Cette implantation de plus de 14 000 m² rationalise les flux, facilite l’intégration des stocks — notamment ceux de MCA Technology — et génère des économies d’échelle significatives. Le transfert sans heurts de plus de 10 000 palettes depuis Collégien illustre la capacité opérationnelle, les connaissances, et l’implication de nos équipes et notre volonté systématique d’anticiper efficacement. Parallèlement, les plateformes e-commerce ont fait l’objet d’une refonte et l’ERP d’Ezratis a migré (cet hiver) vers une solution mutualisée. Dans un marché exigeant en matière de délais, la performance logistique conditionne la compétitivité.

Quelles perspectives pour 2026 et au-delà ?

Pour le futur, il faut penser commerce, commerce, et encore commerce, en ayant une démarche pragmatique et centrée sur les besoins de nos partenaires tant fournisseurs que distributeurs. La taille critique désormais atteinte, la solidité des partenariats fournisseurs et la capacité d’anticipation des cycles d’achat confèrent au

groupe un avantage structurant. WE Connect revendique un rôle d’intermédiaire stratégique, « d’amortisseurs », entre fabricants et distributeurs, facilitant l’accès au marché dans des conditions optimisées.

L’essor de l’intelligence artificielle ouvre des perspectives considérables sur l’ensemble des segments high-tech. Les investissements massifs engagés par l’industrie devraient stimuler l’innovation et générer de nouveaux relais de croissance. Par ailleurs, l’arrivée croissante de nouvelles marques sur le marché français crée des opportunités substantielles. Ces acteurs recherchent des partenaires capables d’orchestrer un accès efficace à la distribution ; les enseignes, de leur côté, attendent des nouveautés porteuses de rotation et de différenciation.

L’exercice 2026 traduira pleinement le changement d’échelle opéré en 2025. Après une année d’intégration, le groupe entre dans une phase d’optimisation et d’accélération, guidée par une priorité claire : intensifier la dynamique commerciale avec pragmatisme, au service conjoint des fournisseurs et des distributeurs.