Le catalogue et la 4K au cœur de la dynamique du marché

Entretien avec Alexandra Bougartchev, Vice-Présidente Sales France, Benelux & Afrique de Warner Bros. Discovery, qui nous partage sa vision des leviers clés pour soutenir la vidéo physique et accélérer le développement du digital transactionnel.

Quelles actions les éditeurs doivent-ils renforcer pour soutenir la vidéo physique ?

La vidéo physique se positionne aujourd’hui comme un produit de collection pour les passionnés de cinéma et de séries TV, désireux de voir et revoir leurs contenus favoris dans les meilleurs conditions (image, son, bonus…). Chez Warner Bros. Discovery, nous nous attelons ainsi à proposer le meilleur de notre catalogue dans les formats les plus qualitatifs (remasterisations en 4K, coffrets, Steelbooks…) afin de soutenir la catégorie. Nous travaillons au quotidien avec notre maison mère aux Etats-Unis pour offrir des éditions prestigieuses. En parallèle, nous continuons à pousser l’éditorialisation de nos contenus via des campagnes marketing puissantes et ciblées. Cela nous permet de pérenniser nos ventes sur nos nouveautés comme très récemment pour la sortie du film oscarisé Une Bataille Après l’Autre de Paul Thomas Anderson.

Qu’est-ce qui, selon vous, va porter le marché dans les années à venir ?

Le marché de la vidéo physique est largement porté par le fond de catalogue qui génère chaque année près des deux tiers des ventes. Le dynamiser reste donc essentiel pour soutenir la vidéo physique sur le long terme. Cela passe chez nous par deux grands axes : maintenir et renouveler une offre forte de coffrets à forte valeur ajoutée autour de nos grandes licences, réalisateurs et acteurs, et assurer la disponibilité continue de nos titres sur tous les formats, notamment en 4K Ultra HD, aujourd’hui stratégique. Son poids dépasse 20% du marché physique en valeur en 2025 (+3 points vs 2024).

Evidemment, la nouveauté reste également un pilier central, puisqu’elle représente la fraicheur, la fenêtre vidéo étant la première après le cinéma. Les sorties de blockbusters revêtent ainsi un rôle stratégique. Il est important de maximiser le potentiel vidéo de chaque sortie en fonction de sa cible et de son genre.

Comment anticipez-vous l’évolution du marché de la VOD et de l’EST, et quels sont, selon vous, les principaux défis à relever ?

Le marché digital transactionnel (EST & VOD) vient en complémentarité du marché physique qu’il dépasse aujourd’hui de près de 40%. La priorité est d’accélérer son développement, en renforçant l’éducation des consommateurs, aujourd’hui ultra-sollicités par la profusion d’offres digitales (SVOD, TVOD, AVOD…). Il est essentiel de continuer à mettre en avant les atouts de l’EST et de la VOD qui constituent la première fenêtre digitale après la salle, sans abonnement ni publicité. Dans cette dynamique, les nouveautés cinéma et les principales franchises de notre studio (Harry Potter, Dune, Game of Thrones, DC Comics…) jouent un rôle majeur. Nous veillons à proposer les bons contenus au bon moment à nos plateformes partenaires, en fonction des actualités (salle, diffusion TV…), avec une dynamique éditoriale forte (animation commerciale, plans marketing dédiés et visibilité maximale chez nos partenaires).

Je profite de cet interview pour souhaiter un très bon anniversaire à Multimédia à la Une pour ses 30 ans ! Durant toutes ces années, vous avez accompagné et mis en lumière les sorties vidéo et jeux vidéo avec un grand professionnalisme et j’espère que cela durera encore longtemps.