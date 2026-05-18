Le PC du futur s’appuiera sur l’IA

Fort d’une décennie passé chez Acer, Nicolas Saint Aubin, Directeur de la division Produits Grand Public, qui a évolué au sein de groupes comme Sony et Sharp, nous livre sa vision sur le marché du PC.

Comment voyez-vous le futur du PC ?

Le PC va rester un incontournable pour travailler, étudier et profiter d’un confort bien plus important qu’un smartphone pour de nombreuses tâches. Côté OS et logiciel, l’intelligence artificielle va prendre une place de plus en plus importante afin de simplifier de nombreuses tâches, d’automatiser certains processus et d’assister les utilisateurs dans leurs activités quotidiennes, qu’il s’agisse de travail, d’apprentissage ou de création.

Du côté matériel, les futurs PC vont continuer à s’améliorer sur les processeurs, pas uniquement sur la puissance pure, mais surtout pour supporter l’IA afin de jouer ou créer sans limite, dans des châssis toujours plus fins. L’expérience sera toujours plus agréable avec des dalles OLED de meilleures définitions, une qualité de son améliorée et des autonomies dépassant 2 jours d’utilisation.

Quelle est la place actuelle de l’IA chez Acer ?

L’IA est déjà devenue incontournable dans l’univers du PC. Acer, en pointe dans ce domaine, ne cesse d’étoffer son offre. Le nombre de références intégrant l’IA a doublé en 2026 avec 27 modèles. La gamme s’enrichit à travers nos différents ordinateurs portables (Swift AI, Swift Edge AI, Swift GO AI et Aspire AI), nos mini PC Veriton et All-in-one et nos gammes gaming Predator et Nitro. Pour cela, nous mobilisons toutes les solutions de nos partenaires (AMD, Intel, Qualcomm) afin de construire une montée en gamme riche et cohérente autour de l’IA pour apporter de très nombreux bénéfices à l’expérience utilisateur d’aujourd’hui et de demain.

Comment Acer adaptetil sa stratégie face à la pénurie de composants ?

La forte demande mondiale sur l’IA a de fortes conséquences sur les approvisionnements, les incertitudes sont nombreuses. Les tensions sur les composants entrainent une forte augmentation sur les prix. En 50 ans du groupe Acer, c’est du jamais vu sur le marché de l’informatique. Face à cette situation inédite, le groupe a su adapter en amont sa stratégie de production. À Taiwan, nos équipes s’appuient sur des relations anciennes et solides avec de nombreux fournisseurs en Asie afin de trouver différentes sources d’approvisionnement. C’est le fruit d’années de travail en commun avec les industriels du secteur qui s’avèrent un véritable gage de fiabilité pour tous nos partenaires.

Dans ce contexte, comment faites-vous structurer votre offre ?

Nous devons revenir à un discours cohérent autour de l’expérience client, en mettant l’accent sur les éléments techniques essentiels : qualité d’écran, finition, poids, autonomie, accessoires inclus, et plus seulement sur les composants comme la mémoire, le stockage et les processeurs. Le groupe a un savoir-faire reconnu et de forts arguments à faire valoir pour répondre au mieux aux attentes du marché du PC en 2026, et dans les prochaines années.

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