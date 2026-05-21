La TV de demain doit captiver son utilisateur

Après avoir contribuer activement à la forte croissance d’une première marque de la TV sur le marché français, Virginie Guimaraes, Directrice Marketing de TP Vision France, nous livre sa vision du futur de la TV.

Quel est votre regard sur l’évolution du marché de la TV ?

Le marché de la TV connaît une transformation profonde. La télévision linéaire recule depuis plusieurs années au profit du streaming, devenu central dans les usages de consommation de contenus, et cette dynamique continue de s’accélérer. Nous assistons à une véritable guerre des contenus entre les grandes plateformes comme Netflix, Amazon et Disney, qui misent sur les exclusivités pour attirer et fidéliser des audiences de plus en plus segmentées. Parallèlement, les contenus sont désormais consommés sur une multiplicité d’écrans : tablettes, smartphones, ordinateurs… ce qui réduit progressivement la part du temps de visionnage consacrée au téléviseur.

Dans ce contexte, l’enjeu n’est plus seulement de vendre un téléviseur, mais de repositionner la TV comme le hub central de l’écosystème connecté du foyer : écran premium, expérience immersive, simplicité d’accès aux plateformes et usages partagés. Les marques doivent donc faire évoluer leur approche, en passant d’une logique produit à une logique d’expérience.

Comment la télévision peut-elle redevenir pertinente face aux jeunes générations ?

Il faut enrichir l’interactivité et l’immersion de la TV pour attirer la « jeune génération ». Pour cela, la télévision doit offrir une expérience supérieure aux autres écrans en proposant des éléments différenciants significatifs comme une meilleure qualité d’image et de son, et également une meilleure immersion. Certes, la télévision sera moins regardée, en durée, mais elle offrira une expérience de qualité supérieure qui en fera un objet toujours incontournable au sein de nos foyers, tout en étant proposée à des prix particulièrement compétitifs. Les téléviseurs de demain doivent aussi devenir des objets « premium » et design totalement intégrés à la décoration intérieure. Chez Philips, l’Ambilight jouera un rôle clé dans cette transformation notamment avec le mode Lounge, créant une ambiance lumineuse ou sonore faisant oublier l’écran noir pour s’intégrer harmonieusement au salon.

Quelle sont selon vous les autres évolutions majeures qui vont remodeler le paysage de la TV ?

L’intelligence artificielle jouera un rôle crucial en fournissant des contenus toujours plus personnalisés, permettant d’obtenir des informations en temps réels sur le contenu regardé. Le téléviseur doit redevenir cet objet du quotidien capable de rendre les mêmes services qu’un smartphone. Pour Philips, l’IA renforcera encore l’immersion, en rendant la technologie Ambilight plus réactive et intelligente avec pour objectif de captiver l’utilisateur d’une façon unique. Nous répondons également aux usages complémentaires comme le gaming en offrant un « setup tout-en-un » Ambilight au sein de nos téléviseurs, un argument auprès des 40 millions de joueurs occasionnels en France. Ce sont tous ces avantages concrets que le téléviseur de demain devra apporter pour conserver une place centrale dans les foyers.

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