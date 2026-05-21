Marché de la TV : « repenser l’objet »

Alexis Rolin a connu les grandes marques de TV du marché en tant que Directeur Marketing TV et audio de Samsung et les marques émergentes comme Thomson dont il est aujourd’hui le directeur marketing Europe et commercial France. Ce dernier nous partage sa vision des évolutions en cours du futur du marché de la TV.

Quelle est votre analyse sur l’état actuel du marché de la TV ?

Le marché de la TV est depuis longtemps un marché ultra mature avec un taux d’équipement maximum (plus de 90%). Mais maintenant ce parc installé a intégré des modèles de dernière génération avec des produits qui durent globalement plus longtemps. Par conséquent le taux de renouvellement ralentit structurellement : on vendra moins de téléviseurs à l’avenir, c’est une certitude. Et au-delà du marché, il y a surtout une nécessité à repenser l’objet en lui-même. Les habitudes des utilisateurs évoluent, mais l’objet TV reste lui statique depuis de nombreuses années. À mon sens, les industriels de la TV ont tardé à entrer dans cette réflexion et à intégrer les nouveaux usages de la société, et notamment des plus jeunes.

Comment s’adresse-t-on à cette nouvelle génération ?

La jeune génération consomme toujours plus d’écrans au quotidien sur smartphones, tablette, PC. Les réseaux sociaux sont devenus leur divertissement. Et ils ne se retrouvent plus avec l’objet téléviseur. Comment s’adresse-t-on à cette cible ? C’est tout l’enjeu des prochaines années. Pour cela, il faut transformer le téléviseur et proposer des solutions alternatives, qui transforment la notion même d’écran en proposant par exemple des solutions de TV tactiles et/ou nomades au sein la maison. Le vidéoprojecteur est également un segment qui apporte de la nouveauté au marché de l’image et du son, avec des produits nomades au sein de la maison et en extérieur. De la même manière que l’enceinte Bluetooth a remplacé la chaîne Hi-fi traditionnelle, le vidéoprojecteur peut bousculer la « bonne vieille TV » grâce à une image plus grande et dans le cadre d’un usage plus flexible. Pour que cette évolution se fasse, il faudra néanmoins que les constructeurs éduquent le consommateur sur ce nouvel usage, au travers d’investissements marketing importants. C’est indispensable pour lever le frein de l’expérience magasin toujours plus compliquée à présenter qu’une TV. Plus généralement, les évolutions technologiques nous permettent d’imaginer de nouveaux écrans TV : transparents, intégrés dans des miroirs ou des rideaux, ou encore directement dans un mur avec les technologies Print-Oled et Micro-Led de demain. La distribution devra s’adapter pour offrir des solutions sur mesure au consommateur. Enfin, je crois beaucoup à l’IA pour la création de contenu à la demande qui va rendre l’usage encore plus interactif et personnalisé. Dans ce domaine, les possibilités sont infinies et ouvrent de nouvelles perspectives à de nouveaux usages qui restent pour beaucoup à inventer. Et le téléviseur de demain doit absolument se positionner comme un élément central de ces nouveaux usages.

Que vous apporte Multimédia à la Une ?

Tel un phare sur son rocher, MultiMédia à la Une apporte sans discontinuité depuis 30 ans une vision globale de notre industrie. Chaque mois, c’est avec impatience que je découvre les actualités des différents acteurs du marché. Ce qui me permet au passage de conserver le contact avec de nombreuses personnes que j’ai côtoyé dans le milieu.