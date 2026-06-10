1UP fait de la Switch 2 une priorité

Comme nous l’avait annoncé Cyril Benoit, son PDG, 1UP mise fortement sur la Switch 2. Un an après le lancement de sa gamme d’accessoires dédiés, il fait le point et nous donne ses perspectives.

Quel bilan tirez-vous de votre première année d’activité sur la Switch 2 ?

Cette première année a été une étape très importante pour nous, car elle marque le véritable lancement de notre gamme Oniverse sur une console dès son démarrage. La Switch 2 est la 1re plateforme sur laquelle nous avons été présents dès le day one, ce qui nous a permis de démontrer notre capacité à structurer une gamme complète. Nous avions plus de 12 références dès le lancement de la console, et une vingtaine aujourd’hui. Cette dynamique se poursuivra, avec une gamme qui s’enrichira progressivement jusqu’à la fin 2026.

Quelles sont vos nouveautés attendues dans les prochains mois sur cette console ?

Dans les mois qui ont suivi le lancement, nous avons structuré notre offre avec des produits plus techniques, notamment nos manettes développées sur nos propres moules. Les premiers mois de commercialisation sont très encourageants, avec des retours très positifs, notamment à travers les tests produits. Nous avons également élargi la gamme avec des solutions de charge et des supports multi compatibles, avec l’objectif de couvrir l’ensemble des usages autour de la console. Nous continuerons à enrichir cette gamme en 2026 avec plusieurs nouveautés, toujours avec la volonté de proposer des produits utiles, différenciants et accessibles.

Quelles seront les plus importantes ?

Les produits les plus structurants pour nous restent clairement les deux manettes Aura et Foenix. La Foenix se distingue par sa dimension multi compatible, avec notamment une rétrocompatibilité GameCube. L’ Aura, de son côté, se positionne sur un registre plus premium, avec un niveau de qualité proche des standards esport, un écran intégré et des possibilités de compatibilité étendues, bien au-delà de la Switch 2. Elle intègre notamment un D-Pad micro-switch de qualité esport, apportant une précision supplémentaire sur les usages exigeants. Plus globalement, l’ensemble de nos manettes intègre la technologie Hall Effect, que nous déployons déjà depuis plus d’un an sur nos gammes. Elles sont également conçues avec des batteries amovibles, ce qui permet d’améliorer leur recyclabilité. Ces deux produits incarnent notre montée en gamme et vont clairement porter notre développement sur cette génération de consoles.

Vous évoquiez l’an dernier des produits plus innovants sur Switch 2. Allez-vous concrétiser cette volonté ?

Oui, complètement. Les premières manettes que nous avons développées pour la Switch 2 sont déjà le résultat de cette volonté d’innovation. Mais ce n’est qu’une première étape. Nous travaillons déjà sur les prochaines générations de produits, avec l’ambition d’aller encore plus loin en termes d’expérience utilisateur, de compatibilité et d’innovation.