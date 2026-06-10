MM332 – MARS 2026

GROSSISTES, ACTEURS CLÉS DE LA CHAINE DE VALEUR

Les grossistes sont des acteurs clés de la chaîne de valeur de l’IT et de l’Entertainment. Avec leurs services à valeur ajoutée, ils s’avèrent indispensables à la distribution. Tour d’horizon des principaux acteurs du secteur

LE MARCHÉ DES BIENS TECHNIQUES À NOUVEAU À LA BAISSE EN 2025

De nouveau, les marchés des biens techniques en France affichent en 2025 des résultats en baisse de 1,6% en valeur. Analyse complète par secteur des résultats ainsi que les perspectives pour 2026.

JEU VIDÉO : UN MARCHÉ MONDIAL EN PROGRESSION JUSQU’EN 2030

Les projections dessinent pour le jeu vidéo un écosystème plus équilibré et plus diversifié qu’auparavant, porté par la diversification des usages et la maturité de ses grands territoires.