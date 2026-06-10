Acer multiplie les solutions pour le télétravail

Pour répondre aux nouveaux besoins du télétravail, Acer multiplie les solutions taillées pour la productivité : PC portables, mais aussi tablettes et PC All-in-One. Anouk Dubreuil, Chef Produit PC et Portable grand-public chez Acer nous détaille l’offre dédiée au télétravail.

Comment évolue votre offre sur le télétravail ?

Après la première période du Covid, nous sommes partis du postulat que le télétravail était devenu une norme et que les salariés devaient s’équiper plus efficacement. Depuis, une large gamme de produits a été développée chez Acer pour répondre aux attentes des utilisateurs en télétravail et en mobilité. Au sein de la gamme 2026, le Swift 16 AI est notre nouveau fleuron, ciblant les créatifs et les utilisateurs professionnels. Il se démarque par son pad unique avec retour haptique, le plus grand au monde. Grâce à l’IA et aux derniers processeurs Intel Core Ultra Série 3, il offre de la performance couplée à avec une dalle Oled de 16 pouces capable d’afficher une qualité d’image incomparable avec des noirs profonds et un rendu des couleurs parfait (disponible en version 32 Go/2 To à partir de 1 999 euros). Un modèle qui résume le savoir-faire de pointe du groupe.

Nous déclinons nos gammes afin de répondre à toutes les cibles. Le Swift Go 16 AI qui existe aussi en 14 pouces se destine aux jeunes actifs souhaitant un PC léger (autour de 1 kg), polyvalent et intelligent pour le travail hybride. Il possède une grande autonomie d’une journée (disponible en AMD Ryzen 5 330 AI- 32Go /512 Go, à partir de 799 euros). Autre solution, l’Aspire 16 AI a été pensé pour les étudiants et les familles à la recherche d’un ordinateur polyvalent et accessible (à partir de 799 euros), et couvre les usages multimédia et bureautique. L’intégration de l’IA offre une très bonne autonomie.

Quelles sont les autres solutions d’Acer ?

Acer arrive avec une tablette de grande taille avec l’Iconia 14 Kickstand, équipée d’une dalle de 14 pouces avec une petite béquille à l’arrière pour l’utiliser en mode stand. Vendue en pack avec un clavier et un stylet intégré, elle offre une solution très intéressante pour la productivité avec un excellent rapport qualité/prix (disponible à partir de 299 euros). C’est une excellente opportunité pour Acer de se démarquer sur le marché des tablettes.

Pour un maximum de confort, nous avons la nouvelle gamme de All-in-One (réf. C24 et C27 – disponible à partir de 999 et 1 099 euros) qui s’adresse aux professionnels indépendants, médecins, boutiques, etc. Cette série existe en deux formats, 24 et 27 pouces. Elle est totalement réglable et s’adapte à chaque environnement de travail (rotation verticale). Son design très élégant facilite son intégration dans différents environnements. Ce PC AIO sont équipés des nouveaux processeurs Intel série 3 (Wildcat Lake) ultraperformants. Enfin, il ne faut pas oublier nos solutions Chromebook, segment dont Acer est leader en France et en Europe. Le nouveau Chromebook 315 (réf. CB315-8H) avec son écran de 15,6 pouces convient parfaitement pour le télétravail.

Quels sont les autres accessoires disponibles ?

En plus de notre large gamme de moniteurs, Acer propose un écran mobile de 15,6 pouces très apprécié des travailleurs en mobilité (réf. PM161QB1 à 149 euros). Ce produit malin s’adapte aux nouveaux besoins. Acer dispose également d’une large gamme d’accessoires pour répondre à tous les besoins du télétravail. De plus, nos routeurs Wi-Fi 5G, comme le Acer Connect M6E, sont les compagnons parfaits pour le télétravailleur d’aujourd’hui.