BenQ mise sur le confort d’utilisation

Le marché des équipements dédiés au télétravail entre dans une phase de renouvellement post-Covid. Edouard Leroy, chef de produit moniteurs LCD chez BenQ France, décrypte les dynamiques à l’œuvre.

Quelles sont les tendances qui poussent à la hausse le marché du matériel du télétravail ?

De nombreux foyers ont investi durant la période Covid. Désormais, une montée en gamme technologique s’impose chez les consommateurs. Les innovations successives, conjuguées à l’habitude en entreprise du confort procuré par de grands écrans ou des solutions de docking, stimulent une demande orientée vers des équipements domestiques plus qualitatifs.

Comment les moniteurs BenQ répondent à ces demandes ?

Dans un environnement socio-économique tendu, BenQ tire son épingle du jeu grâce à une offre différenciante. Les développements portent notamment sur la protection oculaire, avec des technologies propriétaires telles que Eye-CareU ou l’Optimiseur visuel, capable d’ajuster automatiquement l’affichage selon la luminosité ambiante, comme sur le GW2790C.

L’ergonomie constitue un autre pilier, illustré par la série GW, dont le GW2790TC, intégrant un pied ajustable, de multiples angles d’inclinaison et un réglage en hauteur.

Par ailleurs, le taux de rafraîchissement progresse nettement : en moyenne à 60 Hz il y a cinq ans sur les usages bureautiques, il atteint désormais 100 Hz, avec une généralisation attendue du 144 Hz. Le GW2790C, écran 27 pouces Full HD à bords fins, 144 Hz et triple protection des yeux, incarne cette évolution.

Enfin, les fonctions de docking gagnent en visibilité, sans concerner l’ensemble des profils. Entre utilisateurs de tours fixes et adeptes d’ordinateurs portables, les usages se diversifient fortement. Dans cette optique, la technologie KVM devrait s’imposer comme standard dès le milieu de gamme.

A contrario, quels « red flags » voyez-vous pour le segment ?

Les perspectives demeurent contrastées. Le taux de rééquipement reste limité, conséquence directe de la montée en qualité et de la durabilité accrue des produits, qui allongent les cycles de remplacement. À cela s’ajoutent le reflux du télétravail généralisé ainsi que les tensions inflationnistes, amplifiées par la hausse du coût des composants. Dans ce contexte, le renouvellement amorcé durant la période Covid progresse lentement, freinant la dynamique globale du marché.