Iiyama mise sur les nouveaux besoins

Acteur historique de l’affichage, Iiyama capitalise sur l’évolution des usages professionnels et domestiques. Frédéric Serafin, directeur général France, décrypte les mutations d’un segment en phase de recomposition.

Quelles tendances agissent sur la demande en moniteur pour home office ?

Les contraintes macroéconomiques freinent les volumes. Les équipements acquis durant la période Covid conservent de solides performances, ce qui allonge mécaniquement les cycles de renouvellement. Dans ce contexte, les industriels doivent préserver leurs parts de marché sans céder à une pression tarifaire excessive, sous peine d’éroder durablement la valeur du secteur.

Un redémarrage du segment BtoB se profile néanmoins, l’amortissement des parcs installés arrivant à échéance. Par effet de ruissellement, les usages professionnels influencent désormais le marché grand public : les utilisateurs équipés en entreprise d’écrans 34 pouces ou intégrant des fonctions de docking recherchent des configurations équivalentes à domicile. Les remplacements ne s’orientent donc plus vers des formats identiques, mais vers des solutions plus larges, plus ergonomiques et à plus forte valeur d’usage.

Comment fonctionnent vos écrans dédiés à la bureautique ?

Une migration structurelle s’opère vers les formats 34 pouces ultrawide, qui se substituent progressivement aux configurations à double écran, souvent composées de dalles 24 pouces. Cette dynamique, amorcée après la période Covid, s’intensifie avec l’ouverture d’un nouveau cycle de renouvellement, notamment en BtoB, cinq à six ans après la phase d’équipement massif.

Les arbitrages d’achat privilégient désormais des montées en gamme : surfaces d’affichage élargies, design plus soigné, confort accru. Les formats 24 pouces subsistent principalement pour des raisons budgétaires. Parallèlement, la baisse progressive des coûts sur les 34 pouces accélère leur démocratisation.

Cette tendance se traduit concrètement dans les performances commerciales : les ventes de 32/34 pouces progressent fortement, avec une trajectoire passant d’environ 17 500 unités en 2024 à 28 000 en 2025, et une projection supérieure à 30 000 unités en 2026. En réponse, l’offre s’étoffe rapidement, avec une multiplication des références et des déclinaisons sur ce segment.

Quels autres besoins impactent la demande en produit pour home office ?

Pour certains consommateurs, les frontières entre usages bureautiques et gaming s’estompent, certains écrans initialement conçus pour le jeu trouvant leur place dans des environnements professionnels domestiques. Les technologies avancées, telles que l’OLED, demeurent pour l’instant cantonnées à des segments premium en raison de leur positionnement tarifaire.

L’esthétique s’impose comme un levier de différenciation croissant, en particulier dans les espaces hybrides mêlant vie personnelle et activité professionnelle. Enfin, l’ergonomie s’affirme comme une attente structurante, tandis que les stations d’accueil intégrées, encore non généralisées, poursuivent leur diffusion au sein des gammes intermédiaires et supérieures.