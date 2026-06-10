MM333 – Anniversaire 30 ans

1996-2026, 30 ans de révolutions

Retour sur 30 ans d’événements qui ont marqué la culture populaire et façonné l’industrie mondiale du divertissement.

En 30 ans, la rédaction de MultiMédia à la Une a suivi des milliers de concepts, des centaines d’entreprises et des dizaines d’innovations « révolutionnaires » : Certaines ont connu le succès, d’autres moins.

Bruno Bonnell

MultiMédia à la Une a interrogé Bruno Bonnell. Il a fondé et dirigé Infogrames, est actuellement Secrétaire Général Pour l’Investissement en charge de FRANCE2030. Il soutient, via sa fonction, de nombreux projets innovants.