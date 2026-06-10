MM334 – JUIN 2026

COUPE DU MONDE 2026 : RENDEZ-VOUS IMMANQUABLE DE LA TV

La Coupe du Monde 2026 de football est l’événement sportif majeur de l’année. Les constructeurs TV se mobilisent donc fortement pour cet événement, en partenariat avec les retailers afin d’en faire un succès. Quel sera l’impact sur les ventes de téléviseurs ?

TÉLÉTRAVAIL, SE RÉINVENTER POUR SE PÉRENNISER

Dans un contexte de reflux du télétravail et de contraction du marché, les fondamentaux du secteur du matériel dédié évoluent. Montée en gamme, hausse des arguments de l’ergonomie, du confort, de la durabilité et des certifications environnementales.

CINEMACON 2026 : LES ANNONCES PHARES

Le CinemaCon, grande convention annuelle de l’industrie cinématographique mondiale, a été l’occasion pour les grands studios hollywoodiens de présenter leurs blockbusters à venir.