ONLAN accélère sa montée en puissance

Portée par son intégration au sein de WeConnect, la marque ONLAN s’impose dans l’écosystème des accessoires gaming. Décryptage par Thomas Nicodème, Own Brand Manager d’Ezratis, d’une stratégie fondée sur l’accessibilité et la rotation rapide.

Comment se porte ONLAN ?

L’intégration au sein de WeConnect constitue un levier d’accélération décisif pour ONLAN. Les marques propres occupent une place centrale dans la stratégie du groupe, permettant un déploiement rapide sur un segment historiquement peu investi par WeConnect. La dynamique d’élargissement de l’offre illustre cette ambition : 26 références en 2023, 40 en 2025, avec une projection à 90 dès 2026.

Les indicateurs confirment cette traction : selon GfK, la marque figure en 2025 parmi les trois plus fortes progressions en sell-out sur les segments claviers et souris ; GSD recense par ailleurs trois modèles dans le Top 10 des souris les plus vendues en France. Ce positionnement complète efficacement le portefeuille du groupe centré sur les marques AAA. Portée par une approche pragmatique et orientée usage, la marque s’impose comme un partenaire incontournable des distributeurs en combinant prix maîtrisés, fiabilité produit et efficacité commerciale.

Comment positionnez-vous la marque ONLAN sur un marché des accessoires gaming déjà très concurrentiel ?

ONLAN articule une proposition de valeur claire : délivrer l’essentiel au meilleur prix. Dans un marché français alimenté chaque année par plus de 640 000 nouveaux joueurs, la marque cible prioritairement les primo-accédants, avec des produits immédiatement opérationnels.

3 piliers structurent cette approche : un rapport qualité/prix particulièrement compétitif, une forte réactivité commerciale et une capacité d’adaptation rapide, incluant des références spécifiques. Cette agilité permet de s’imposer comme une alternative crédible dans un univers dominé par des acteurs internationaux. Loin d’une fuite en avant technologique, ONLAN privilégie des solutions éprouvées, issues d’usines auditées, garantissant fiabilité et faible taux de retour. Cette orientation pragmatique renforce la confiance des distributeurs et consolide la satisfaction des utilisateurs. La stratégie produit repose sur la démocratisation de technologies matures, sélectionnées pour leur fiabilité et leur pertinence d’usage. Plutôt que de céder à une innovation déconnectée des attentes réelles, la marque privilégie des solutions robustes et accessibles. Nos périphériques combinent fiabilité, design sobre valorisant en point de vente et adéquation avec les usages contemporains mêlant gaming et streaming.

La croissance s’appuie sur un levier central : la satisfaction produit, moteur d’une double adhésion, à la fois côté distributeurs pour la performance commerciale et côté consommateurs pour la fiabilité et le prix.

Quelles cibles vise ONLAN ?

La cible prioritaire regroupe les nouveaux entrants sur le marché du gaming, en quête d’un premier équipement performant et accessible. Ce flux, estimé à plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs annuels, constitue un vivier stratégique. La qualité perçue et la cohérence tarifaire favorisent un sell-out soutenu en retail, tout en stimulant le réachat. Dans un environnement concurrentiel exigeant, cette fidélisation progressive contribue à installer durablement la marque dans les usages.

Comment se structurent vos gammes sur PC ?

L’offre couvre l’ensemble des besoins essentiels : claviers (15 références), souris (6 références), tapis de souris, enceintes 2.0, manettes tant avec filaire que sans fil… À cet ensemble s’ajoute une gamme d’accessoires dédiés au “setup” — supports casque, multiprises intelligentes verticales, lampe de bureau multi effets RGB — segment en forte progression.

Cette logique d’écosystème traduit une volonté d’accompagner l’utilisateur dans la personnalisation de son espace de jeu ou de travail. Des extensions vers de nouveaux univers, tels que les sièges gaming, figurent également à l’étude.

… Et sur console ?

La console s’impose comme un relais de croissance majeur. Historiquement centrée sur le PC, l’activité évolue vers une répartition plus équilibrée entre PC, console et streaming. À terme, un équilibre proche de 40% PC, 40% console et 20% streaming se dessine.

Les gammes couvrent notamment Switch 1 et 2 (protection, sacoche de transport, manette, casque, élément de charge…), PS5 (grâce à de nombreuses nouveautés en 2026 avec casque, base de charge, manette sans fil…) et Xbox Series (casque, Play & Charge…). Plusieurs lancements viendront enrichir ces lignes dès 2026.

Où en êtes-vous sur les accessoires pour streaming ?

L’essor du streaming transforme une partie des joueurs en créateurs de contenu. ONLAN accompagne cette mutation avec une gamme complète incluant webcams, microphones, éclairages et fonds verts permettant de jouer, partager et créer. Le lancement récent d’une caméra 4K illustre cette volonté de proposer des solutions accessibles et immédiatement opérationnelles.

Comment structurez-vous votre stratégie de distribution ?

Le retail physique constitue le canal prioritaire, concentrant l’essentiel de notre activité (98%). Les produits, conçus comme déclencheurs d’achat, s’appuient sur des packagings sobres, lisibles et pédagogiques, facilitant la compréhension en rayon et la conversion.

La marque entretient une relation étroite avec ses partenaires distributeurs, en s’appuyant sur les remontées terrain d’Ezratis et de WeConnect. Cette écoute active permet d’ajuster rapidement l’offre, favorisant des rotations élevées et une forte efficacité commerciale.

Avez-vous prévu une internationalisation de votre distribution ?

Une présence à l’export existe déjà, notamment en Europe, DOM-TOM & Afrique. Néanmoins, la priorité demeure le marché français. Le développement s’inscrit dans une logique progressive, visant à consolider les acquis avant toute expansion plus large.