Oraxeat / Azgenon: l’ergonomie en pointe

Distreo développe son offre bureautique qui représente une part significative et grandissante de son activité. Ahmed Himida, son PDG, fait le point.

L’aspect ergonomique progresse-t-il dans vos concepts ?

Tout à fait. L’explosion du télétravail a généré une première vague d’achats massifs, de tout niveau de qualité. Aujourd’hui, les consommateurs montent en gamme, recherchent du confort durable et des fonctionnalités avancées. Cette évolution favorise les acteurs capables de proposer des produits techniquement poussés comme nous. Nous renforçons en conséquence fortement notre catalogue de siège ergonomique et les fonctionnalités dédiées dans nos nouveautés Oraxeat. Le marché réclame désormais des réglages beaucoup plus précis : accoudoirs 5D ou 6D, commandes intégrées directement dans l’assise, mécanismes de personnalisation avancés…

Que représente l’aspect bureautique / télétravail dans votre offre ?

La bureautique représente une part significative et grandissante de notre activité, mais la frontière avec le gaming se révèle de plus en plus poreuse : nos clients adoptent une utilisation hybride, et notre esthétique volontairement sobre facilite cette transition. Une marque comme Azgenon, plus orientée rapport qualité/prix et gaming, bénéficie également de cette dynamique et nous permet de répondre à toutes les demandes.

Être un acteur français est-il une plus-value ?

La conception française constitue un de nos atouts maître. Un produit pensé en France, adossé à un service après-vente localisé. Ce qui génère une confiance accrue pour nos deux marques que les marques acteurs low-cost peinent à construire. Dans un contexte où la durabilité prime sur l’immédiateté, cet argument pèse lourd dans la décision d’achat — aussi bien chez le distributeur que chez le consommateur final.