ViewSonic, pour travailler où qu’on soit

ViewSonic érige le home office en relais de croissance stratégique. Jean-Joseph Lam, Directeur Général, et Liliane Pereira-Machado, Responsable Marketing de la filiale française, livrent leur lecture d’un marché en recomposition.

Où en est ViewSonic sur la thématique du home office ?

J. J. L. : Dans un environnement contraint, ViewSonic maintient une trajectoire solide grâce à une gamme spécifiquement pensée pour le télétravail. Un ciblage précis, adossé à un positionnement tarifaire cohérent, permet de couvrir l’ensemble des usages. Après une phase d’équipement massif des entreprises, un nouveau cycle s’ouvre, marqué par une exigence accrue en matière de confort et d’ergonomie. Dans ce contexte, la sensibilité au prix regagne du terrain. Sans encourager une logique de guerre tarifaire, les arbitrages budgétaires pèsent davantage dans la décision d’achat des consommateurs.

Quelles sont les tailles qui progressent le plus sur cette thématique home office ?

J. J. L. : Les grands formats s’imposent comme le prolongement naturel de l’ordinateur portable. Les ultrawide au format 21:9 ou les 34 pouces, en particulier ceux intégrant des fonctions de docking, enregistrent une forte dynamique. Les 24 et 27 pouces conservent néanmoins une place centrale, en particulier dans les parcs d’entreprise, grâce à leur excellent rapport efficacité/prix. Une mutation s’opère par ailleurs du double écran vers des dalles uniques de 34 pouces. Cette catégorie bénéficie d’un cercle vertueux : montée en volumes, économies d’échelle, baisse progressive des prix et démocratisation. En réponse, nous enrichissons nos gammes VA et VG sur ce segment avec par exemple le VG3457CV ou encore le VA3420C-2.

L. P. M. : D’autres catégories complètent utilement ces dispositifs. Les écrans portatifs 16’’ pouces, tels que les TD1655 ou VA1650, rencontrent un succès croissant. Leur compacité et leur facilité de transport répondent aux exigences du flex office : travail chez le client, en déplacement ou dans des espaces contraints, sans sacrifier le confort d’affichage.

Quelles sont les autres thématiques ?

L. P. M. : Les technologies atteignent désormais un niveau de maturité élevé, ce qui déplace la différenciation vers le design. L’esthétique gagne en importance, notamment dans les environnements domestiques. À titre d’exemple, le lancement de notre moniteur 27 pouces blanc VP2766-2K-W s’inscrit dans cette tendance, afin de faciliter l’intégration harmonieuse des équipements dans l’habitat.