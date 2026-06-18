Asmodee acquiert ATM Gaming et Japan Brand





Asmodee continue ses emplettes dans le jeu de société et entame une nouvelle ère après sa prise d’indépendance vis-à-vis d’Embracer. Coup sur coup, il vient d’acquérir Japan Brand à CMON, puis ATM Gaming pour 180 millions (plus un earn-out jusqu’à 70 millions, soit la plus importante acquisition de studio du groupe). L’intégration de Japan Brand (Love Letter, Miniville, Time Bomb…) lui permet d’attaquer le marché asiatique et en particulier le marché japonais, via notamment son nouveau studio de conception Nekuma. Celle d’ATM Gaming (Speed Bac, Mouton Mouton, Pili Pili…) lui permet d’accroître sa présence sur le segment des jeux d’ambiance.