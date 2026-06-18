BigBen Interactive, restructuration en cours

On l’attendait depuis plusieurs semaines (cf. MM332) et les annonces de restructurations massives de BigBen Interactive : les premières mesures concrètes tombent. C’est la liquidation judiciaire pour Spiders (studio de développement de Greedfall notamment) Nacon Tech (motion capture) et Big Bad Wolf (Vampire : The Masquerade – Swansong…), et que les studios Cyanide et Kylotonn, sont placés en redressement judiciaire, et que Midgar est en cessation de paiement. Nacon employait 1 000 travailleurs dans 25 filiales, dont 16 studios de développement. Concernant le groupe, BigBen Interactive, une procédure de conciliation est toujours en cours pour restructurer la dette de la société et Nacon est en période d’observation prolongée jusqu’au 2 septembre 2026.