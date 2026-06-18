EVA se développe à toute vitesse

EVA, spécialisée dans la création et l’exploitation d’arènes de réalité virtuelle destinées à l’esport, vient de faire plusieurs annonces très intéressantes. L‘entreprise vient de boucler un nouveau tour de table de 35 millions d’euros auprès de Raise Invest, notamment afin d’accélérer son développement à l’international, en particulier en Espagne et en Allemagne, ainsi que son implantation sur son marché de base français. Selon EVA : « Avec plus de 70 salles ouvertes en 5 ans, le réseau de franchises devrait franchir le cap des 100 salles fin 2026. Déjà présente dans 10 pays, l’entreprise fait de l’Allemagne et de l’Espagne ses priorités stratégiques dès 2026, avec 10 ouvertures déjà en cours (notamment à Grenade, Barcelone et Krefeld, s’ajoutant aux sites existants de Madrid, Malaga, Unna et Cologne). » D’un point de vue éditorial, EVA prévoit le lancement d’EVA Karting GP, jeu de karting en réalité virtuelle qui sera déployé dans l’ensemble du réseau d’ici fin 2026.