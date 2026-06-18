Nintendo condamné pour le Joy-con Drift

L’affaire du Joy-Con Drift (un dysfonctionnement sur les sticks des Joy-Con de la Switch 1) vient de connaitre son dénouement en France. Nintendo of Europe vient d’être condamné (et a accepté la sanction) à 35 millions d’euros d’amende par la DGGCRF pour « pratique commerciale trompeuse » en « n’informant pas de manière loyale » les consommateurs sur ce dysfonctionnement entre 2018 et 2023 (date à laquelle Nntendo s’est engagé à réparer gratuitement les Joy-Con défectueux) et en décourageant les acheteurs de solliciter le SAV officiel pour obtenir réparation. Et ce après une plainte déposée par UFC-Que Choisir en 2020.