Streaming Vidéo : les abonnements en hausse de 17,6% en 2025

Selon Omdia, les abonnements mondiaux aux services de vidéo en ligne ont atteint 2,24 milliards fin 2025, en hausse de 17,6% par rapport à 2024 (1,9 milliard). Selon l’institut, cette croissance (la plus forte depuis 2021) a été largement portée par les offres d’abonnements financées par la publicité. Dans le même temps, les abonnements mondiaux à la télévision payante ont poursuivi leur érosion, reculant de 1,8% sur un an pour atteindre 1,03 milliard. La vidéo en ligne représente ainsi désormais 68,4% des 3,3 milliards d’abonnements à la télévision et à la vidéo combinés dans le monde. En termes de revenus, la vidéo en ligne (+13,5% à 176 milliards de dollars, en incluant les revenus par abonnement et transactionnels, mais en excluant la publicité) a dépassé pour la première fois en 2025 la télévision payantes (-4% à 170 milliards de dollars). Toutefois, Omdia s’attend à ce que le rythme de croissance ralentisse, à mesure que les principaux marchés du streaming entrent dans une phase de maturité. Le cabinet estime que l’accent mis par les plateformes sur la hausse des prix pour maximiser la rentabilité entraînera une baisse des abonnements, prévoyant ainsi une croissance limitée de 5,6% en 2026.