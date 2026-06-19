GTA VI, PLUS DE PRÉCISIONS

Fidèle à sa stratégie de de diffuser de manière pointilliste ses informations autour de GTA VI, Rockstar a apporté des précisions sur la sortie de son méga blockbuster. Les précommandes de GTA 6 commenceront le 25 juin 2026 tant chez les e-commerçants que dans le retail et chez les revendeurs (les prix seront précisés ultérieurement). La sortie du jeu est prévue pour le 19 novembre 2026, exclusivement sur PS5 et Xbox Series. Côté univers et gameplay, à part la mise en scène du couple de braqueurs Jason et Lucia à Vice City, les précisions seront apportées ultérieurement également.