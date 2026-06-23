ACER SE DÉVOILE AU COMPUTEX 2026

Lors du dernier salon du Computex, Acer a marqué les esprits en dévoilant la Predator Atlas 8, sa nouvelle console PC Gaming et l’Acer Swift Air 14, son nouveau champion ultraportable. Karim Ouahioune, Directeur Marketing et Communication d’Acer revient sur les principales annonces du salon qui constitue un rendez-vous de la tech incontournable.

Quelle a été la grande annonce gaming d’Acer lors du Computex ?

Incontestablement, notre nouvelle console Predator Atlas 8 a retenu l’attention des observateurs du métier. Il s’agit du premier modèle à être équipé du nouveau processeur Intel Arc G3, conçu à 100% pour le format console portable. Elle existera en 2 versions G3 et G3 Extreme. La Predator Atlas 8 est capable de faire tourner des jeux AAA en 60 FPS sans aucune difficulté, grâce à sa puissance et son efficacité énergétique (double ventilateur Aeroblade). Son écran de 8 pouces offre des visuels fluides de qualité (120 Hz -VRR).

Autre invité gaming remarqué du Computex, le Nitro Blaze Link, offrira la possibilité de jouer en streaming sur un écran de 7 pouces via le réseau sans-fil dans toute la maison. C’est une proposition très intéressante pour les joueurs du monde entier. Le très performant Predator Helios 18 AI bénéficie d’un refresh de ses composants (RTX 5090, DDR5, écran 240 HZ 4K). Enfin, les moniteurs gaming Predator et Nitro s’étoffent avec des écrans QD-OLED ( confort extrême) ou les Mini-Led 5K. Le Nitro XV27 est capable d’atteindre de son côté un fréquence record de 1 000 Hz. Chaque joueur faisant son choix en fonction de sa pratique. Acer dispose d’un portfolio très étendu.

Quelles autres annonces importantes ont été faites ?

Également annoncé au Computex, le Swift Air 14 sera le produit phare d’Acer sur la rentrée prochaine. Avec son châssis fin et robuste en aluminium (4 haut-parleurs, écran 120 Hz, connectique complète), il offre des performances élevées grâce à son processeur Intel Core série 3. Le Swift Air 14 sera d’ailleurs disponible à un tarif particulièrement compétitif (799 euros) en septembre. Ce dernier a d’ailleurs été plébiscité par les retailers. Ce sera le focus du prochain Back to School d’Acer et de nos partenaires Microsoft et Intel. Nous aurons également d’autres offres très intéressantes autour de la gamme Aspire sur cette période.

Autre nouveauté du Computex, le Swift Spin 14 AI Convertible 360, équipé des processeurs Intel Serie 3 ou Qualcomm (Snapdragon X2 Series), offre une autonomie longue durée. Il sera fourni avec son stylet compatible Wacom dès le mois de juillet. Cette année, Acer étoffe son offre de tablettes Android en proposant notamment des modèles grands formats en 14 et 16 pouces. La tablette Iconia Duo S14 dans sa version Kickstand est vendue à un prix très compétitif qui répond à un double usage loisirs-bureautique actuellement très recherché sur le marché. Enfin, nous renouvelons nos solutions Chromebook, et plus tard dans l’année, les nouveaux Googlebooks qui constituent eux-aussi une excellente solution pour les consommateurs. Acer déjà leader du marché en France avec plus de 50% de part de marché entend renforcer ses positions sur les prochains mois.

Avec la forte demande de l’IA, la pénurie sur les composants ne faiblit pas et impacte les prix du marché. Comment réagissez-vous face à cet état de fait ?

Face à la hausse des prix des composants, Acer a heureusement su anticiper en lançant très tôt la production des PC de 2026 grâce à tous nos partenaires industriels. Les équipes du siège travaillent déjà à intégrer de nouveaux fabricants chinois pour continuer d’élargir nos solutions. À noter que dès décembre 2025, nous avons alerté nos partenaires du retail. Certains ont ainsi pu constituer des stocks pour se préparer pour 2026. Parallèlement la situation évolue. Les grands acteurs l’IA travaillent à une optimisation des besoins de l’IA de l’ordre de 30 à 40% qui peut avoir un impact positif à moyen terme sur la demande. Microsoft travaille à l’optimisation de Windows 11. Ce sont autant de signaux encourageants pour la suite. Et de notre côté, nous nous mobilisons pour dynamiser le marché du PC grand public en proposant des produits adaptés aux besoins actuels et futurs des consommateurs qui demeurent dans ce cœur de marché.