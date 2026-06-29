Asus fête 20 ans d’innovation avec ROG

A l’occasion des 20 ans de ROG, ASUS a dévoilé au Computex une édition spéciale de sa console portable, la ROG XBOX Ally X20, qui arbore un châssis noir translucide. Christine Le Calvez, Responsable Marketing PC Gaming chez ASUS, en charge de la marque ROG revient sur les annonces autour des 20 ans de ROG.

Quelle a été la grande annonce d’ASUS pour ce 20e anniversaire de la création de Republic of Gamers (ROG) ?

Créée en 2006, ROG est née pour répondre aux besoins de tous les joueurs. ASUS a toujours été précurseur de technologies de rupture qui ont façonné le marché. Fidèle à notre ADN tournée vers l’innovation, ROG préempte les usages. Depuis 3 ans, ASUS a relancé le marché de la console portable avec la ROG Ally. Et pour lancer les célébrations des 20 ans de ROG, nous poursuivons le développement de cette catégorie avec la ROG Xbox Ally X20. Celle-ci se différencie par son design collector : un châssis noir translucide qui en fait un véritable objet de collection. Elle se distingue par ses aspects techniques, avec l’intégration d’un écran ROG Nebula HDR (120 Hz, 0,2 ms, Freesync Premium Pro, etc.) équipé d’une dalle Oled de 7,4 pouces pour une expérience de jeu encore plus intense et lumineuse. La console bénéficie de l’APU le plus puissant du marché (AMD Ryzen AI Z2 Extreme) et de la technologie de joystick TMR qui offre une précision extrême des micro-mouvements et une réactivité optimisée. De plus, nos ingénieurs ont fait un gros travail sur la dissipation de chaleur repensant le système de ventilation pour l’envoyer directement vers l’APU afin de maintenir une température de surface de l’écran aussi basse que possible, car on le sait les dalles Oled sont plus sensibles à la chaleur.

A noter que la console est offerte avec des lunettes de réalité augmentée (ROG XREAL R1 Edition 20), capables de simuler un écran virtuel de 171 pouces à 4 mètres. Son affichage à 240 Hz couvrant 95% du champ de vision (focalisé ?) avec un temps de réponse quasi instantané de 0,01 ms qui renforcent l’immersion dans les jeux et offrent une expérience incomparable.

Quelles autres annonces autour du 20e anniversaire de ROG ont été faites lors de ce computex ?

Historiquement ASUS vient du composant avant de s’émanciper vers les périphériques et les ordinateurs portables. Comme l’a exprimé notre fondateur Jonney Shih : « Pour honorer véritablement l’héritage ROG, notre récit doit commencer par nos racines ».Ce 20e anniversaire de ROG est donc l’occasion parfaite de montrer tout notre savoir-faire sur l’ensemble de nos catégories de produits. Ainsi une collection ROG Edition 20 à la pointe de l’innovation va voir le jour. Il s’agit d’une sélection de produits en édition limitée, reconnaissables par une identité visuelle forte : carte mère ROG Crosshair X870E Edition 20, carte graphique ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20, mini-PC 3 litres ROG NUC 16 Edition 20, tour PC ROG G1000 Edition 20, moniteur ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20, routeur WiFi 7 ROG Rapture GT-BE98 Pro Edition 20, clavier ROG Azoth Extreme Edition 20, souris ROG Harpe II Extreme Edition 20…

Alors que ROG entre dans sa troisième décennie, la marque reste concentrée sur la rupture (technologies avancées de refroidissement design immersif et émergence de technologies pilotées par l’IA. Avec l’Edition 20, ROG continue d’explorer de nouveaux horizons pour les joueurs.

Enfin ASUS a présenté le TUF Gaming F16, un PC portable gaming sous processeur Intel Core i7 14650HX et RTX 5070, qui se positionne sur un rapport qualité-prix exceptionnel pour tous les gamers désireux d’avoir des performances leur permettant de jouer à haut niveau.