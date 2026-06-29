Boulanger monte en gamme sur le gaming

Avec le déploiement de son concept Gaming dans ses magasins, Boulanger continue d’asseoir sa notoriété sur le segment du gaming. L’enseigne multiplie les solutions pour rendre le gaming accessible au plus grand nombre. Cyril Maurel, Leader produit PC et Romain Keirle, Leader gaming, périphériques et moniteurs chez Boulanger reviennent sur l’actualité de l’enseigne.

Comment faîtes-vous face à la forte augmentation des composants sur le PC Gaming ?

Cyril Maurel : Le marché du gaming s’adresse à des passionnés et notamment à la jeune génération qui constitue l’une des priorités stratégiques de notre enseigne. Avec la hausse des composants et notamment de la RAM et du stockage, il y a nécessité de s’adapter pour proposer des offres accessibles sur le gaming. Pour cela l’enseigne possède plusieurs atouts comme notre offre de tours PC Gaming Skillkorp qui constituent la première de nos solutions. Grâce au travail avec notre intégrateur français (Cybertek), nous avons anticipé sur nos achats de composants. La hausse est ainsi plus mesurée et nous permet de conserver des prix contenus. Nos PC intègrent les marques de références au meilleur prix : cartes mères MSI, cartes graphique RTX Nvidia, stockage Samsung, etc (selon les configurations). Plus généralement, notre marque Skillkkorp ne cesse de se développer sur tous les segments du gaming. C’est devenu une référence du marché.

Quelles sont les autres solutions de Boulanger ?

C. M. : La deuxième solution pour rendre les produits gaming plus accessibles est l’offre Boulanger Location. Le client choisit sa mensualité et la durée de location (de 3 à 5 ans, à partir de 20 euros/mois). Il peut ainsi moduler le montant de son investissement grâce à notre solution financière. Pour notre enseigne, c’est un revenu récurrent qui est intéressant et cela s’inscrit dans le développement de notre activité à travers de nouveaux services. À l’issue de la période de location, le client peut conserver le produit (rachat définitif) ou repartir sur un nouveau. Ensuite, le PC repris sera reconditionné par nos filiales et proposé ensuite à nos clients. Créant ainsi une troisième solution pour disposer d’un PC gaming à moindre coût. De plus cette dernière solution s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire qui est l’une conviction forte de l’entreprise.

Quelles sont les difficultés sur le PC reconditionné ?

C. M. : Pour donner plus de place aux PC gaming reconditionnés, il faut trouver des sources d’approvisionnement de qualité avec des volumes importants et uniformes. C’est l’une des difficultés majeures sur le reconditionné pour développer ce segment. Notre filiale Recommerce évolue déjà sur une échelle industrielle sur le smartphone et le PC. Nous avons également noué des accords avec des constructeurs : HP, Lenovo, Acer, Asus et MSI. Et surtout, nous devons inciter nos clients à ramener leurs PC gaming pour les proposer ensuite aux clients qui seront demandeurs. C’est un cercle vertueux. Aujourd’hui Boulanger est la seule entreprise du retail à pouvoir traiter l’ensemble du recyclage (plastique, cuivre, etc.) grâce à sa filiale Environment Recycling.

Sur notre site internet nous pouvons démultiplier l’offre de PC reconditionnées gaming sans difficulté. C’est un peu plus compliqué à déployer en magasin. En résumé, à travers nos 3 solutions : location, PC Skillkorp et reconditionnés, nous rendons le gaming accessible malgré un contexte délicat. En effet, à fin mai, le marché du PC est en baisse de 5 % en volume et stable en valeur. Avec l’augmentation des prix, on peut s’attendre à un marché du gaming en retrait sur le reste de l’année. Mais il y aura sûrement des promotions des marques pour aider au renouvellement et dynamiser le marché en fin d’année et nous y travaillerons activement en magasin.

Où en est le déploiement du nouveau concept Gaming ?

Romain Keirle : Le format a fait ses preuves. Finalisé fin 2025 dans notre magasin d’Englos (cf. MM328), il sera implanté dans 50 magasins en 2026, et le reste du parc suivra en 2027. Ce nouvel espace qui présente tout l’univers du gaming (PC et consoles réunis) crée un lieu d’expérience unique en magasin. Ces zones d’expérience permettent à nos clients de tester les produits en conditions réelles avec, selon la taille des magasins, six grands pôles d’activité couvrant toutes les catégories et disciplines du gaming : espace Sim Racing, battle station, etc. Plusieurs espaces de marques avec les derniers produits gaming sont également accessibles en libre toucher dont la marque Skillkorp. Et c’est tout l’écosystème du gaming qui est ainsi présenté dans les meilleures conditions. Nous faisons vivre le gaming en présentant un setup complet en magasin avec tous les accessoires. Cela donne à nos clients des raisons de revenir régulièrement en magasin pour découvrir les dernières nouveautés. Les résultats sont excellents. De plus, Boulanger s’appuie sur sa marque Skillkorp pour répondre aux besoins essentiels des gamers. Nous sommes les seuls retailers à posséder une telle offre en France.

Quels sont les segments gaming qui se portent le mieux?

R. K. : Le marché du moniteur se porte plutôt bien (+5 % de chiffre d’affaires depuis le début de l’année.). Il bénéficie du soutien de l’arrivée de nouvelles technologies comme l’Oled. Les produits sont beaucoup plus accessibles et incitent le client à se rééquiper. C’est l’un des segments mis en avant dans nos espaces gaming. Le reste des segments est plutôt en retrait, notamment en raison de la faible actualité sur le jeu vidéo qui draine la vente de tout l’écosystème et notamment des accessoires (casques, souris, claviers, manettes, etc). Heureusement, le levier de croissance du marché est attendu sur la fin de l’année avec le lancement de GTA VI le 19 novembre prochain. Cela va générer énormément de trafic en magasin. C’est un jeu historique, très attendu qui va à nouveau réaliser de très gros scores. Dans ce contexte, notre objectif sera notamment de pousser l’accessoires et la montée en puissance sur les consoles. Avec GTA on s’attend au meilleur du graphisme et du son. Pour faire vivre l’expérience la plus forte possible en magasin, nous organiserons des animations et des activités autour de la console et notamment Playstation. Nous avons noué un partenariat avec le groupe Sony pour proposer la meilleure expérience possible au sein d’un espace de démonstration unique réunissant PS5 Pro, téléviseurs Sony et barre de son en magasin. Les bandes-son de GTA sont plus que plébiscitées par les gamers. Avec l’arrivée de GTA VI, on s’adresse ici à une cible de passionnés de gaming, de tous âges, capable d’investir énormément pour certains. Ce sera un moment important pour notre enseigne qui sait travailler la montée en gamme sur le gaming.

Vous venez de lancer la première souris Skillkorp ambidextre, pourquoi ce produit est-il unique ?

R. K. : Il s’agit en effet d’une exclusivité mondiale. Ce dernier exemple en date de notre savoir-faire, nous permet de proposer notre première souris ambidextre. Le brevet déposé est mondial. En partant du constat que 20 % des gens dans le monde sont gauchers et que, dans chaque foyer, il existe différents profils (bureautique, gaming, loisirs), nous avons conçu une souris capable d’être au cœur de la maison. Dans le cadre de la gamme Progress qui répond aux besoins « je travaille la journée et je joue le soir », il s’agit de proposer une seule souris, pour droitier ou gaucher, présentant toutes les caractéristiques bureautique ou gaming (fréquences, dpi). Tout est axé sur une ergonomie unique avec un système intégré de rotation mis au point par nos ingénieurs et designers en interne. C’est le fruit d’un travail de toutes les équipes de Boulanger. Disponible en noir ou blanc, la souris bénéficie d’un bandeau Led, en mode gaming, qui disparait en mode bureautique. Son écran affiche le niveau de batterie, les DPI, etc. Et grâce au logiciel intégré, chaque bouton est paramétrable (jusqu’à 17 profils). Elle est commercialisée à 69,99 euros. Actuellement, nous formons tous nos vendeurs et notamment au siège lors de la dernière opération « 48h du commerce ». En effet, les souris sont des produits en libre-service. Il y a une nécessité à raconter l’histoire pour toucher une clientèle différente et conquérir ainsi de nombreux foyers.