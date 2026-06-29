GL events s’attaque à la Pop Culture

Dans la droite lignée de l’organisation de la PGW 2025, GL events a fait de la Pop Culture un relais de croissance et lance en conséquence sa division dédiée baptisée Pop&Co. Benoît Le Goulias, Directeur Adjoint de Pop&Co, nous en détaille le rôle et les ambitions.

Quel constat a conduit à la création d’une division dédiée à la Pop Culture ?

La Pop Culture regroupe de nombreux univers transmédia (cosplay, manga, jeu vidéo…), avec un très fort potentiel de développement événementiel. L’organisation de la PGW en 2025 a marqué une prise de conscience et constitué un test grandeur nature d’une démarche à 360°, car on y retrouvait aussi bien du jeu vidéo que des cartes TCG ou des concerts. Nous avons créé une division propre à la Pop Culture chez GL events pour apporter une vraie plus-value dans un marché de l’événementiel Pop Culture aussi dynamique qu’éclaté. De cette réflexion est née Pop&Co. Nous ferons bénéficier ailleurs de notre puissance de frappe, tant en matière de marketing, d’organisation d’événements ainsi que d’un réseau de contacts incomparable.

Quels sont les activités et événements portés par Pop&Co ?

Nous bénéficions d’un socle solide d’événements préexistant, comme la Paris Games Week, notre vaisseau amiral, la Japan Touch à Lyon (printemps et automne) et les Geek Days, qui se tiendront à Lille et à Rennes. Le développement de l’activité via Pop&Co passera par la création de nouvelles manifestations, mais aussi par des partenariats de qualité et la reprise d’événements.

Quelles synergies existe-t-il avec les autres entités de GL Events ?

GL events est un groupe international spécialiste des métiers de l’évènementiel : solutions intégrées et sur mesure pour tous types d’événements, exploitation et valorisation de sites, organisation de salons, conventions et congrès.

Nous bénéficions de la force de cette complémentarité et sommes également sollicités en interne par des sites ou d’autres événements, comme des foires, pour développer la dimension Pop Culture, via la mobilisation de notre réseau et notre légitimité dans le domaine.

Quelles sont les perspectives pour Pop&Co ?

Pour l’avenir, l’objectif est double : développer nos événements existants et multiplier les nouveaux produits. Nous estimons pouvoir tripler notre offre dédiée à la Pop Culture en 5 ans, en nous appuyant en premier lieu sur 3 métropoles françaises (Paris, Lyon et Marseille), un maillage en région et en nous développant à l’international. Avec une ambition forte de devenir l’opérateur événementiel de référence sur le marché de la Pop Culture.