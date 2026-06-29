La Fnac au cœur de l’écosystème du gaming

De l’univers Nintendo avec sa boutique officielle, jusqu’aux composants PC, on retrouve tout l’univers du gaming chez Fnac Darty. Charlotte Massicault, Directrice Multimédia & Gaming de Fnac Darty, revient sur l’investissement du groupe sur la catégorie et sur les perspectives de fin d’année.

Quels sont les enseignements que vous tirez de l’année 2025 ?

Globalement, ce n’est pas une surprise, mais on constate que le marché est toujours très dépendant de la nouveauté des jeux et plus particulièrement des grandes licences issues de cet univers. Nous avons besoin d’un bon line-up de jeux vidéo et notamment AAA. C’est ce qui dynamise fortement le marché d’une année sur l’autre. 2025 a été marqué par la Nintendo Switch 2 et des grandes licences de cet univers. Sur ce début d’année, l’arrivée de jeu comme Pokémon Pokopia contribue à maintenir une bonne dynamique (NDLR entretien réalisé le 11 mai). Le marché reste dynamique et les résultats chez Fnac Darty sont supérieurs à ceux du marché. Cela nous encourage à faire plus d’année en année en poursuivant dans la stratégie, mis en place il y a 4 ans, qui consiste à nous adresser aux plus grands nombres de joueurs ; tout univers et communautés confondus, à travers des événements onlines ou en magasins tout au long de l’année. Nous sommes aux côtés des joueurs lors d’événements physiques (en magasin) et digital, dans le cadre du Fnac Gaming Tour, ou hors les murs comme lors du dernier Fnac Festival 2025 au Théâtre du Chatelet et de l’édition 2025 de la PGW. Notre corner officiel Nintendo, situé à la Fnac du Forum des Halles qui réunit tous les produits de l’univers Nintendo est aussi un espace unique que nous animons régulièrement comme lors de la sortie de Super Mario Galaxy, Le Film. A noter que face au succès rencontré par cet espace (cf MM3 ), chaque pays du groupe en Europe intègre désormais un espace officiel Nintendo (Portugal, Espagne, Suisse, Belgique). Au-delà, nous continuons d’étoffer notre offre PC gaming avec notamment l’intégration de l’offre Composant depuis août 2025 d’abord sur Fnac.com et depuis quelques jours sur Darty.com. Et là encore, les chiffres sont très positifs. C’était la dernière brique manquante : nous couvrons désormais l’ensemble de l’écosystème gaming : Consoles et PC réunis. Fnac Darty présente ainsi une offre incomparable sur le marché.

Comment évolue votre investissement sur la catégorie gaming ?

Plus que jamais, nous poursuivons notre fort investissement sur l’univers du gaming, à la fois sur chaque grand lancement de jeu, mais également sur notre offre de fond de rayon, d’accessoires et de produits dérivés pour que tous les amoureux du jeu vidéo puissent y trouver leur bonheur. C’est d’autant plus important cette année, avec la hausse du prix des composants sur les consoles et PC Gaming qui aura nécessairement un impact sur les volumes, et notamment sur les ultra-gamers PC. Le gamer est un acheteur à l’affut : certains choisiront de s’équiper du PS Portal plutôt que de passer à la PS5 Pro, d’autres préférons s’équiper avec une nouvelle manette haut de gamme, etc. C’est avec ce type de solutions que nous dynamiserons le marché. De plus, nous pouvons nous appuyer sur des bases très solides qui nous permettent de réagir et d’adapter l’offre à la demande actuelle. Grâce à une vision claire du marché, nous optimisons chaque secteur et notamment la partie accessoires.

Quels sont vos attentes pour 2026 ?

Cette année, sans surprise, le jeu le plus attendu est GTA VI. Son lancement sera l’évènement majeur de l’année. Son arrivé changera la physionomie de la fin d’année. C’est un phénomène unique dans l’univers du gaming et de l’Entertainment en général. Nous nous y préparons activement pour une sortie XXL le 19 novembre prochain qui déterminera la fin de l’année. Il s’agit évidemment d’un passage obligé pour une enseigne spécialisée comme la Fnac, mais aussi d’une opportunité incomparable pour démontrer notre savoir-faire sur l’univers du jeu vidéo grâce au travail de toutes nos équipes.