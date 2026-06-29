Oraxeat / Azgenon : 2 marques, une ambition commune

Distreo restructure son offre gaming, renouvelle ses best-sellers et déploie une gamme sous licence Jurassic Park tout au long du second semestre 2026. Ahmed Himida, son PDG, détaille une stratégie de montée en gamme assumée et une vision à 360° du marché.

La segmentation entre Oraxeat et Azgenon évolue-t-elle ?

Les deux marques conservent des identités distinctes et complémentaires. Azgenon cible le rapport qualité-prix avec des volumes significatifs, tandis qu’Oraxeat occupe le territoire des produits référents — conception exigeante, matériaux premium, positionnement à partir de 400 euros. La nouveauté réside dans le comblement d’un angle mort : nous allons enrichir Azgenon avec des produits plus haut de gamme, un segment de prix jusqu’ici absent de notre catalogue, tout en restant pertinent en termes de prix. Ces nouvelles références, aux matériaux plus confortables et plus durables, feront la jonction naturelle entre les 2 marques. Une continuité de l’offre que nos distributeurs attendent.

Quelles nouveautés majeures arrivent sur la gamme gaming ?

Nous procédons à un renouvellement en profondeur de nos best-sellers. Le TK800F cède sa place à un successeur aux caractéristiques plus pointues, et le MX800 laisse la main à un nouveau concept doté, notamment, d’un repose lombaire à 360°. Une innovation qui répond directement aux exigences des sessions prolongées. Ce cycle de renouvellement reflète notre volonté de ne jamais laisser une référence vieillir au détriment de l’expérience utilisateur.

Où en est le développement de la gamme Azgenon sous licence Jurassic Park ?

Le bureau gaming figure déjà au catalogue, mais l’essentiel du déploiement s’échelonne tout au long du second semestre 2026 : sièges, casques, manettes, sacoches pour Switch 2, claviers — tous construits sur nos « form factors » best-sellers. Travailler avec des licences iconiques constitue un levier d’attractivité puissant, tant en termes de visibilité en rayon que d’engagement communautaire.

Envisagez-vous de nouveaux segments produits ?

Nous observons avec attention la progression des sièges ergonomiques sur les usages gaming intensifs. Les frontières entre bureautique et gaming s’estompent : un produit ergonomique performant sur de longues sessions de travail fonctionne tout aussi bien devant une console ou un PC gaming. Une piste prometteuse pour toucher des consommateurs encore peu servis par le marché traditionnel du siège gaming.