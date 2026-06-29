Sandisk : une nouvelle ère pour le stockage

Nouvelle identité visuelle, nouvelle gamme, nouveaux produits… Depuis sa prise d’indépendance, Sandisk se réinvente. Kalima Toubal, Directrice Marketing EMEAI, nous dévoile la direction stratégique qui guide cette transformation.

Votre nouveau logo et votre nouvelle identité visuelle symbolisent-t-ils un véritable renouveau de la marque?

Ce nouveau logo s’accompagne d’une identité visuelle renouvelée et d’une promesse forte : « Space to Hold More ». Cette évolution reflète notre volonté de placer les utilisateurs au cœur de notre démarche. Alors que les usages et les comportements évoluent rapidement, les créateurs filment désormais jusqu’à 16K, les gamers explorent des univers toujours plus immersifs et les consommateurs créent, partagent et sauvegardent des volumes croissants de contenus de haute qualité. Dans ce contexte, les besoins en stockage, en performance et en fiabilité n’ont jamais été aussi exigeants.

Les utilisateurs exigeants sont-ils au coeur des préoccupations de Sandisk ?

Tout à fait. Pour les créateurs de contenu, la gamme Creator Series propose des solutions de stockage allant de 256 Go à 8 To, adaptées aussi bien aux amateurs qu’aux professionnels. Nous proposons également la gamme SANDISK Extreme PRO CFexpress Type A, conçue pour les professionnels de la vidéo et du cinéma. Elle intègre la technologie PCIe Gen4 pour permettre la capture de contenus jusqu’en 12K et offre une vitesse d’écriture soutenue minimale de 3 100 Mo/s (versions 2 To et 4 To). Concernant le jeu vidéo, la nouvelle gamme SANDISK Optimus marque une nouvelle étape dans l’évolution de la marque. Elle se décline en trois modèles : Optimus SSDs (pour les créateurs), Optimus GX SSDs (gamers) et Optimus GX PRO SSDs (professionnels et les joueurs les plus exigeants).

La nouvelle génération de solutions de stockage Sandisk propose des SSD portables plus rapides, plus performants et prêts pour l’ère de l’IA. Grâce à des capacités accrues et à des performances optimisées, ils s’intègrent dans un design compact qui tient dans la poche. Nous offrons également une clé USB-C SANDISK Extreme Fit conçues pour répondre aux besoins de capacité, de mobilité et de productivité des laptops et tablettes, offrant jusqu’à 1 To de stockage à 400 Mo/s (128 Go – 1 To).

Sandisk travaille avec des licences, pouvez-vous nous en dire plus ?

Nous disposons dans le gaming de partenariats officiels avec Nintendo Switch, Sony PlayStation et Microsoft Xbox mais aussi avec d’autres partenaires comme Fortnite, Crayola, ou les Schtroumpfs. À l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA, Sandisk a lancé une gamme de solutions de stockage (disques SSD portables, cartes SD et clés USB-C) sous licence officielle FIFA. Inspirés de l’univers du football et du design emblématique du sifflet d’arbitre, en cinq coloris, ces produits rendent également hommage aux pays hôtes de la compétition. À l’heure où chacun crée, capture et partage toujours plus de contenus, le stockage ne se limite plus à une simple question de capacité : il devient le gardien de nos souvenirs, de nos créations et de nos moments les plus précieux.