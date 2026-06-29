SteelSeries : le son, nouvelle frontière du gaming

En pleine progression, SteelSeries accélère son déploiement retail et redéfinit les frontières du périphérique gaming. Benoit Aveline, Marketing Manager France, détaille une stratégie premium qui permet de conquérir tous les segments.

Comment SteelSeries se positionne-t-il actuellement sur le marché français ?

La dynamique s’avère réellement favorable, malgré un contexte de marché exigeant. Sur le casque — notre produit phare —, nous occupons la deuxième place en valeur sur l’ensemble du marché français et la première sur le retail spécifiquement. Ce résultat prend tout son relief dans un secteur qui a reculé de 10% : nous y avons non seulement résisté, mais significativement progressé en parts de marché. Sur les claviers, notre position demeure solide et notre potentiel de progression reste intact. Les souris constituent un terrain plus disputé : nous occupons la 4e place. Globalement, le marché français reste particulièrement fragmenté, connaît un vrai renouvellement de ses acteurs majeurs, ce qui crée des opportunités réelles. Enfin, si nous étions historiquement très ancrés sur le PC, nous avons bâti une présence considérable sur console — une transformation structurelle qui élargit sensiblement notre base de consommateurs.

Votre déploiement dans la distribution physique a connu une accélération marquée. Qu’est-ce qui l’a rendue possible ?

Nous avons profondément réorienté notre stratégie de distribution. Historiquement très concentrés sur le canal online, nous avons investi massivement vers le retail pour développer des comptes directs, augmenter notre surface de vente et renforcer notre puissance de frappe en magasin. Le résultat se mesure concrètement : une présence désormais établie chez les multi spécialistes comme Boulanger ou la Fnac, une accélération chez des enseignes comme Darty, des investissements lourds chez les spécialistes du jeu vidéo comme Micromania, et un déploiement renforcé dans les GSA (Leclerc, Auchan…). Cette expansion repose sur un prérequis fondamental : la qualité intrinsèque de nos produits. Mais elle s’appuie aussi sur la profondeur de notre ligne de prix, qui nous permet de répondre à toutes les audiences, de l’entrée de gamme aux références ultra-premium.

Quels dispositifs physiques en magasin accompagnent cette stratégie ?

Chaque enseigne appelle un dispositif adapté à son modèle et à sa clientèle. Chez certains espaces culturels Leclerc, nous testons des dispositifs autour de 2 casques, 2 souris, 1 clavier et 1 tapis — des installations précieuses qui permettent au consommateur de prendre en main les produits directement. Permettre au consommateur d’expérimenter la qualité de nos produits avant l’achat représente pour nous un enjeu commercial fondamental. La qualité de nos produits se défend elle-même dès lors qu’on leur donne la possibilité de s’exprimer.

SteelSeries reste-t-elle une marque 100 % gaming ou son positionnement évolue-t-il ?

Le gaming constitue et constituera toujours notre cœur de marché. Mais certains de nos produits franchissent désormais les frontières traditionnelles du secteur. L’Arctis Nova Elite, sorti fin 2025, et le tout récent Arctis Nova Pro Omni atteignent un niveau de performance audio qui rivalise avec les meilleurs casques audiophiles du marché. Ils nous ouvrent une cible nouvelle : les audiophiles exigeants. Les consommateurs passionnés de jeux vidéo manifestent une appétence globale pour le son de haute qualité — dans le jeu, dans la musique … — et renouvellent régulièrement leur matériel pour accéder au meilleur. En touchant cette cible, nous redéfinissons ce que doit être un casque gaming : un objet d’innovation absolue, pas simplement un accessoire fonctionnel.

Vous évoquez la notion de frontière sonore. Pouvez-vous développer ?

Le jeu vidéo a réalisé des progrès considérables sur le gameplay, sur l’image, sur le digital. La prochaine grande zone de conquête, c’est le son. Les joueurs les plus exigeants — comme ceux qui s’investissent sur des titres comme Fortnite ou Valorant — savent que la spatialisation sonore peut faire la différence sur le plan compétitif. Notre technologie Sonar répond précisément à cette attente : elle transforme l’expérience auditive en véritable avantage tactique. Mais au-delà du gaming compétitif, c’est l’ensemble des consommateurs de contenus de haute qualité qui exigent des produits capables d’en restituer toute la richesse.

Comment SteelSeries articule-t-elle sa stratégie premium avec une présence affirmée en entrée et milieu de gamme ?

Le parallèle avec la F1 s’impose naturellement. Les technologies développées pour nos produits haut de gamme descendent progressivement vers les gammes inférieures, au fil du temps et de l’évolution des coûts de production. Notre casque Arctis Nova 1 intègre ainsi les mêmes drivers audio que notre Arctis Nova 7 Gen 2, référence haut de gamme gaming. Cette logique de ruissellement technologique nous permet d’être pleinement compétitifs sur le cœur du marché — la tranche des 80-100 euros — tout en maintenant une image et une exigence premium qui irriguent l’ensemble de la gamme. L’excellence n’admet pas de compromis: elle s’applique à chaque produit, quel que soit son positionnement tarifaire.

Quels sont vos porte-étendards technologiques du moment ?

Nous venons de lancer en quelques mois plusieurs références qui incarnent pleinement cette ambition. Sur les casques : l’Arctis Nova 7 Pro Gen 2, l’Arctis Nova Elite et l’Arctis Nova Pro Omni redéfinissent les standards de la catégorie. Sur les claviers, l’Apex Pro Gen 3 prolonge une lignée de références incontournables pour les joueurs les plus exigeants. Sur les souris, l’Aerox 3 Wireless Gen 2, tout juste lancée, apporte une proposition technique solide sur un segment très disputé. Chacun de ces produits porte des innovations qui irrigueront bientôt nos gammes intermédiaires.

Comment SteelSeries anime-t-elle sa communauté et sa présence marketing en France ?

Notre association avec T1 — l’une des meilleures équipes d’esport au monde, celle de la légende Faker — constitue notre ancre internationale la plus visible. En France, nous travaillons avec des influenceurs et streamers reconnus. Ces dispositifs communautaires se combinent avec des campagnes publicitaires plus classiques et une présence active sur les réseaux sociaux. Une approche à 360°.