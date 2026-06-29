TCL, PARTENAIRE DE GENTLE MATES POUR LA 4e ANNÉE

En reconduisant son partenariat avec Gentle Mates, TCL crédibilise son offre de moniteurs gaming dont certains sont conçus en étroite collaboration avec les joueurs de l’équipe. Elise Dupuis, directrice Marketing de TCL revient sur les nouveautés d’un gamme 2026 qui s’étoffe.

De quelle façon TCL se distingue sur l’univers du gaming ?

TCL vient de reconduire son partenariat historique avec le club d’esport Gentle Mates créé par Squeezie, Gotaga et Brawks (rejoint par Nikof en tant que nouveau CEO) et dont la communauté a encore augmenté de 20% cette année. Gentle Mates constitue le pivot de notre communication sur le gaming. Il nous permet d’une part, d’obtenir une forte visibilité sur les maillots et lors des Live Twitch auprès des 12 millions de joueurs esport en France (de plus de 15 ans) et globalement auprès des 15-34 ans. D’autre part, grâce à la co-conception de nos moniteurs avec les joueurs de Gentle Mates (M8), TCL bénéficie de toute la crédibilité nécessaire auprès des gamers. Après un premier moniteur, le 24G645, nous étoffons la gamme Gentle Mates avec deux moniteurs ultraperformants : le 27C2A et le 27P2A Pro. TCL offre ainsi des moniteurs qui répondent aux besoins des joueurs sans compromis sur la performance et la qualité d’image et ce, au meilleur prix, conformément à l’ADN de la marque.

Quels sont les qualités techniques de ces moniteurs TCL Gentle Mates ?

Le 27P2A Pro-A s’adresse aux joueurs esport les plus exigeants, amateurs de FPS, qui recherchent vitesse, précision et réactivité avec un écran Mini-Led QHD ultra réactif (320 Hz, 1 ms) et lumineux (800 Nits – disponible dés juin à 379 euros). Il répond totalement aux attentes des joueurs de l’équipe M8 qui ont pensé le produit, conçu par nos ingénieurs. Le 27C2A est polyvalent, il offre un compromis pour profiter au sein d’un seul et même écran de la qualité d’immersion dans des jeux AAA mais avec une grande réactivité. Grâce à la technologie QD-Mini-Led et 1 196 zones de local dimming, il offre une image incomparable atteignant 1 600 nits (Disponible en juin à 499 euros) tout en étant capable de basculer d’une résolution QHD vers le Full HD pour atteindre une fréquence de 320 Hz avec un temps de réponse de 1ms pour du gaming expert.

Comment s’organise le reste de la gamme moniteurs gaming de TCL ?

La gamme 2026 s’étoffe et compte désormais une douzaine de référence. Elle est structurée autour de trois profils de joueurs identifiés (via une étude Ipsos). Le premier (série X) s’adresse à une cible qui recherche un écran polyvalent (gaming et qualité d’image) comme notre écran Oled de 32 pouces (Réf 32X3A – 1 299 euros). Ce produit design intègre un haut-parleur Bang & Olufsen dans son pied et offre une expérience unique. Pour les joueurs à la recherche de la meilleure immersion, La série C répond à leurs attentes (Réf 27C2A). Enfin les séries P s’adressent aux joueurs friand de réactivité : le 27P2A Pro-A Gentle Mates en est le porte-drapeau. Et la gamme est complétée par d’autres produits à prix maîtrisé : 25P1AD, 27P1AD, 27P2A (Disponible à 199, 249 et 299 euros) afin d’offrir une solution convaincante à tous les joueurs. Le partenariat Gentle Mates s’affiche en linéaire sur tous nos moniteurs qui sont ainsi bien identifiés. Enfin notre téléviseur TCL C7L est également mis en avant auprès des gamers car elle propose le meilleur des compromis pour le gaming (144 Hz, Game Bar, Dolby Vision, etc). Enfin cet été, TCL entend surfer sur la montée en puissance du esport en France qui va accueillir deux événements majeurs à Paris : L’Esports World Cup 2026 et le Major de Paris de « Call of Duty », organisé par Gentle Mates fin juin.