MM335 – JUILLET 2026

DOSSIER IDEF 2026 : UNE 20e ÉDITION IMPORTANTE POUR LE JEU VIDÉO

2026 est une année plus importante pour le jeu vidéo que ce que croient beaucoup d’acteurs. Bilan et perspectives des forces en présence, analyses des principales tendances.

30E ENQUÊTE EXCLUSIVE DU JEU VIDÉO : LES RÉSULTATS EN INTÉGRALITÉ

A l’occasion de la 20e édition de l’IDEF, MultiMédia à la Une publie sa 30e enquête exclusive du jeu vidéo avec toutes les notes des prestations commerciales, éditoriales et opérationnelles des éditeurs-distributeurs du marché du jeu vidéo.

INDISPENSABLE JEU VIDÉO ET POP CULTURE 2026

Retrouvez l’annuaire du jeu vidéo avec les contacts des principaux éditeurs, constructeurs, accessoiristes et grossistes du secteur ainsi que ceux de la Pop Culture.

(disponible sur demande).