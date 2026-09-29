#CoffretsVousÀNoël ? : le SEVN renforce son dispositif

Véritable pilier de la saison des coffrets depuis 2020, la campagne nationale #CoffretsVousÀNoël ? sera reconduite par le SEVN en 2026 avec un dispositif renforcé, grâce au déploiement de PLV communes. Pour nous en parler, nous avons interviewé Nathalie Graumann, Présidente du SEVN et Directrice Vidéo, Digital et Catalogues chez SND.

Comment s’est comporté le marché des coffrets en 2025 ?

Le marché des coffrets a confirmé en 2025 son rôle de pilier de la vidéo physique. Au-delà des volumes, ce qui frappe est la nature de la demande. Ce sont les œuvres de catalogue qui portent très largement ce segment, avec une place déterminante pour le patrimoine cinématographique. Sur les seuls coffrets de films de cinéma, la part du catalogue atteint 97%. Le marché reste aussi très largement porté par les grandes licences américaines qui trustent le haut du classement : Harry Potter, Game of Thrones, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux ou encore Jurassic Park continuent de dominer les meilleures ventes, preuve de la force de fidélisation de ces sagas sur la durée. Mais le patrimoine français trouve aussi pleinement sa place dans cette dynamique : 25% des ventes de coffrets concernent des œuvres françaises, avec des auteurs comme Pagnol, de Funès, Lautner, Oury ou Dumas qui continuent de rencontrer un public plusieurs décennies après leur sortie. Cela confirme ce que nous observons depuis plusieurs années. Le coffret n’est plus seulement un support de diffusion, c’est un véritable objet éditorial, qui accompagne la découverte ou la redécouverte des œuvres, et répond à un usage bien identifié : conserver, offrir, transmettre.

Concrètement, quel a été l’impact de la campagne #CoffretsVousÀNoël sur le marché ?

Notre campagne média et notre mobilisation collective auprès des enseignes ont permis de maintenir les ventes de coffrets sur la fin d’année, et confirment une nouvelle fois que ce segment reste le pilier du marché de la vidéo physique en France. Notre plan média 360° déployé sur novembre et décembre, nous a permis de relayer notre message en presse, en TV, en digital, et via des digiscreens dans les cinémas des réseaux Pathé et UGC. Les résultats sont significatifs : plus de 40 millions d’impressions générées et plus de 250 000 euros de ventes générées et trackées grâce aux liens intégrés à notre campagne digitale. Cette opération a également permis la mise en place de boutiques dédiées sur les sites e-commerces, et nos spots ont été relayés jusque dans les points de vente physiques.

Au sein du SEVN, vous avez décidé de relancer la campagne sur cette fin d’année. Pouvez-vous nous en parler ? Comment se concrétisera-t-elle ?

Nous reconduisons effectivement l’opération cette année, avec une campagne média renouvelée : deux nouveaux spots ont été créés et notre présence sera assurée en presse, en digital, en TV et en digiscreens, avec une priorité donnée cette année aux leviers de performance digitale pour maximiser les ventes sur novembre et décembre. La vraie nouveauté 2026, c’est le renforcement de notre visibilité en magasin. Pour la première fois, l’ensemble des éditeurs unit ses forces autour de PLV communes, pensées pour maximiser l’exposition des coffrets tout au long de la période de fin d’année. Cette mutualisation dépasse les logiques individuelles, au bénéfice de l’ensemble des œuvres et de toutes les enseignes qui continuent de défendre la vidéo physique.