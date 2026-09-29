Mini PCBrix Gigabyte: une solution pour l’IA en local

Le Mini PC est un format qui répond à de nombreux usages. Léger et performant, il permet notamment de développer des solutions d’IA en local. Sur ce segment prometteur, GIGAIPC commercialise la très compétitive gamme Brix de Mini PC Gigabyte. Salim Iratni, Sales & Channel Manager France de GIGAIPC, revient sur cette gamme et la stratégie de son entreprise.

Pouvez-vous nous présentez la société GIGAIPC?

GIGAIPC est une société associée au groupe GIGABYTE. GIGAIP qui intègre le I pour industriel est une filiale indépendante rattachée directement au président de GIGABYTE. Notre division est née pour répondre aux besoins spécifiques des clients industriels. Avec son introduction à la bourse de Taiwan le 27 juillet 2026, GIGAIPC a franchi une étape majeure dans son développement en faisant son entrée sur l’Emerging Stock Board du Taipei Exchange (TPEx).

Pourquoi avoir réalisé cette introduction en bourse ?

Cela vient renforcer la forte dynamique de l’entreprise et nos moyens d’actions. Notre société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,862 milliard de dollars taïwanais en 2025 (environ 50,2 millions d’euros), enregistrant une croissance annuelle moyenne de 23,4 % sur les cinq dernières années. Spécialiste des cartes mères industrielles, systèmes embarqués et plateformes Edge AI, GIGAIPC pourra renforcer ses investissements en R&D, accélérer son développement international et son expansion sur les marchés professionnels liés à l’IA et à l’Edge Computing notamment.

Quelles sont les synergies au sein du groupe GIGABYTE ?

Bien que GIGAIPC soit une entité distincte avec toute son autonomie commerciale, il existe cependant de fortes synergies au sein du groupe, et notamment industrielles en commençant par la production de nos PC. GIGABYTE produit 100 % des unités PC que nous commercialisons. Derrière GIGAIPC, on retrouve donc toute la partie ingénierie et R&D du groupe, basée à Taïwan, dont une méga-usine à Taïwan. Nous utilisons la marque GIGABYTE ainsi qu’une partie de ses installations en Europe. Acteur historique du monde du PC depuis 40 ans, le groupe constitue une référence dans le monde entier. Nos cartes graphiques GIGABYTE sont les plus vendues sur les marchés grand public dans le monde entier, et en France, grâce à nos différents partenaires distributeurs comme Acadia. Ce dernier étant un partenaire historique de notre groupe sur lequel nous nous appuyons au quotidien.

Quels sont les produits phares de GIGAIPC ?

La gamme de Mini PC Brix GIGABYTE à destination des entreprises représente notre gamme la plus importante. Historiquement, la gamme Brix a été conçue comme une solution B2C (grand public) pour des usages bureautiques avant d’évoluer vers une solution pour le monde de l’entreprise. Cette gamme est à la frontière entre les solutions industrielles que l’on commercialise et les solutions grand public. Typiquement, nos clients industriels commencent à intégrer ce type de PC pour des raisons de budget. Son format ultra-compact d’environ 0,46 litre, facile à dissimuler derrière un écran ou à intégrer dans un salon, a rapidement séduit les entreprises. Ses applications se sont étendues dans l’affichage dynamique, les points de vente et les bornes interactives. Les performances croissantes de ces mini-PC rivalisent désormais avec des solutions industrielles traditionnellement plus coûteuses. Nos clients se tournent vers cette gamme Brix pour des raisons de budget, sans sacrifier la puissance nécessaire à leurs applications. Cette capacité ouvre des perspectives pour des cas d’usage concrets : surveillance vidéo et autres traitements métiers spécifiques et même pour la protection des contenus pour des créateurs comme les musiciens professionnels

Et notamment dans les nouveaux usages liés à l’Intelligence Artificielle ?

En effet, l’atout majeur des nouvelles générations de la gamme Brix résident dans leur capacité à exécuter des tâches d’intelligence artificielle en local, sans recourir au cloud. Plus qu’un simple ordinateur compact, nos Mini PC constituent une plateforme d’IA locale puissante, abordable et polyvalente qui offrent plusieurs avantages en commençant par la protection des données, un élément stratégique dans la vie d’une entreprise aujourd’hui. Travailler en local signifie que les données sensibles ne sortent pas du périmètre de l’entreprise. De plus, ces solutions garantissent une faible latence de traitement des données, tout se fait instantanément sur la machine. Les performances ne dépendent plus d’une bande passante internet et la continuité du service est garantie, même en cas de panne réseau. Tout cela permet une réduction des coûts en limitant notamment les abonnements mensuels aux différents services cloud d’IA.

Quel est le positionnement de cette gamme ?

Nous avons une stratégie tarifaire particulièrement compétitive tout en proposant des produits performants, fiables et abordables. La gamme débute dès 100 euros pour l’entrée de gamme, pour atteindre 500 à 600 euros sur des configurations performantes équipées de processeurs Intel Core i7. Des configurations ultimes en Intel Core i9 Ultra atteignent des tarifs de 700 à 750 euros. L’objectif est de rendre accessibles à nos clients toutes les dernières générations de processeurs Intel, qui représentent 80 % de notre offre (contre 20 % pour AMD). Le modèle phare qui illustre cette montée en gamme technologique est GIGABYTE Brix GB-BRU9-386H, avec Intel Core Ultra 9 386H. Il intègre jusqu’à 50 TOPS de NPU et 40 TOPS côté GPU pour en faire une machine de pointe dédiée à l’IA.

Quels sont vos autres atouts ?

GIGAIPC bénéficie d’une qualité de service qui nous permet de nous différencier des marques concurrentes. En effet, nous bénéficions en Europe d’un réseau de SAV ave cinq centres de réparation dont le plus important en Allemagne. Nous disposons d’une plateforme logistique aux Pays-Bas assurant des livraisons en 24 à 48 heures vers la France, un véritable atout pour les projets B2B. Nous nous appuyons également sur des partenaires qualifiés dans la distribution comme Acadia pour disposer de toute la disponibilité et réactivité nécessaire. Enfin, en tant que partenaire Platinum d’Intel, GIGAIPC bénéficie d’un support technique et de priorités sur les approvisionnements, et ce même en cas de pénurie. Ce sont des arguments déterminants dans le contexte actuel sur un secteur du B2B toujours plus exigeants.

Quels sont les produits importants disponibles sur cette rentrée ?

GIGAIPC met en avant une gamme Brix capable de couvrir différents niveaux de performance grâce aux dernières plateformes Intel et AMD. Les GB-BTIP-N150 et GB-BTIP-N250, équipés respectivement des processeurs Intel N150 et Intel N250, offrent une solution compacte et économe pour la bureautique, les postes professionnels un déploiement à grande échelle. Pour les usages plus exigeants, le GB-BER7-8840 s’appuie sur la puissance du AMD Ryzen 7 8840U, ou les GB-BRU7-255H et GB-BRU5-225H, basés sur les processeurs Intel Core Ultra 7 255H et Core Ultra 5 225H, qui apportent davantage de performances pour le multitâche.