Seven Sept : priorité à la largeur de gamme

Pour la saison des coffrets 2026, Seven Sept mise une nouvelle fois sur la profondeur de son offre et une politique tarifaire ajustée. Entretien avec Véronique Borgé-Poirier, Directrice Commerciale et Marketing de Seven Sept.

Quel bilan tirez-vous de la campagne coffrets 2025 ?

Le bilan de la campagne 2025 est globalement satisfaisant, avec un recul limité à -9% sur la seule offre coffrets de Noël et 80 000 unités vendues. Une performance qui reste supérieure à celle du marché. Surtout, à cette offre, se sont ajoutés en fin d’année plus d’une vingtaine de coffrets, dont plusieurs licences avec l’arrivée de nos nouveaux distribués, tels que : UGC (Ducobu, Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?, Les Profs…) et Wild Bunch (Studio Ghibli, REC, Sinister…) mais également des coffrets nouveautés comme l’intégrale DVD The Chosen S. 1 à 5 chez Saje, la nouvelle intégrale DVD Bruce Lee et la Trilogie de la Vengeance en UHD chez Metropolitan Filmexport. Au global, cela nous a permis d’enregistrer une croissance de +10% versus N-1.

Quels sont vos objectifs et votre stratégie cette année ?

Notre objectif sur notre offre coffrets sera de maintenir le cap avec un léger recul de chiffre d’affaires de l’ordre de 3% par rapport à 2025. Sur le plan stratégique, nous gardons la même ligne directrice : proposer une offre la plus large et diversifiée possible, tout en adoptant une politique tarifaire adaptée, avec des prix accessibles et cohérents au regard du potentiel de chaque titre. Plusieurs baisses de prix ont ainsi été opérées, notamment sur nos nouveautés de 2025 intégrées à la campagne. Au total, la sélection regroupera 123 coffrets, dont près de 35% en Blu-ray et 4K UHD, pour un objectif de mise en place de 110 000 pièces.

Nous compléterons cette offre par la programmation d’une quinzaine de nouveaux coffrets sur la période octobre à décembre avec des licences fortes comme les intégrales DVD et Blu-ray de Silent Hill et Evil Dead, la trilogie Tortues Ninjas en UHD et Blu-ray chez Metropolitan, un coffret spécial anniversaire les Gemmes chez Condor ou encore des séries TV comme Astrid et Raphaëlle S.1 à 6 chez FTD, Cœurs Noirs S. 1 et 2 avec Studio TF1, Chosen S. 1 à 5 en Blu-ray chez Sage et Rawhide en DVD chez Sidonis. Par conséquent, nous devrions à nouveau cette année, réalisé +10% sur l’ensemble des coffrets versus l’année dernière.

Quels seront les coffrets phares de votre offre cette année ?

Nous nous appuierons une nouvelle fois sur nos grandes licences cinéma et série TV telles que John Wick, Doctor Who, Expendables, Sherlock, Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?, Apocalypse, Les Envahisseurs, Chosen…. mais également Hunger Games, Resident Evil et Ducobu qui bénéficieront de la sortie de nouveaux opus en salles en fin d’année. L’offre intégrera également les nouveautés coffrets sortis fin 2025 / début 2026, à l’instar des bipacks Chasse Gardée 1 & 2 avec Studio TF1, Greenland chez Metropolitan Filmexport ou encore l’intégrale HPI S. 1 à 5 chez UGC.

A quelle date lancerez-vous officiellement la saison des coffrets ?

La date de lancement officielle de notre campagne a été fixée au 2 octobre, mais comme chaque année, nous nous calerons sur les dates de mises en place de chaque enseigne. Nous nous tenons ainsi prêts pour livrer les premières enseignes de la GSA dès septembre. A noter que nous participerons une nouvelle fois à la campagne #Coffretsvousanoël ? pour laquelle il a été décidé, cette année, de dédier un budget pour la fabrication de PLV communes (box, jupes, totems).