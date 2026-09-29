Warner et Plaion misent sur les licences

Alexandra Bougartchev, Céline Morel et Olivier Castanet, respectivement VP Sales, Marketing et Consumer Insights et Executive Marketing Director France & Benelux de Warner Bros. Discovery et Catalogue & Trade Marketing Manager chez Plaion, nous dévoilent leur stratégie pour la campagne coffrets 2026.

Quels ont été vos résultats sur le segment des coffrets de Noël en 2025 ?

A.B. : Avant tout, il est important de rappeler que les coffrets restent un socle stratégique de notre chiffre d’affaires. 2025 l’a une nouvelle fois démontré. Malgré la période de transition avec Plaion, nous nous sommes octroyé la 1ère place du marché en valeur avec 10 millions d’euros de chiffre d’affaires sur les coffrets, soit 32% de notre chiffre d’affaires annuel. Nous avons ainsi terminé 1er éditeur sur le segment avec près de 20% de part de marché en valeur, devant Universal à 8%, et 2e distributeur, derrière ESCD, avec 31% de part de marché, et ce malgré la bascule anticipée par certains de nos éditeurs distribués durant la transition. Autre indicateur révélateur : notre offre de coffrets licences truste les 5 premières places du Top 10 des licences globales en valeur, avec en tête Harry Potter (1,4 million d’euros de C.A.), suivi par Games of Thrones (1,3 million), Le Seigneur des Anneaux (1,1 million), la franchise DC Comics (800 000 euros) et Last of Us (plus de 700 000 euros).

Quels sont vos objectifs et votre stratégie cette année ?

O. C. : Notre ambition première cette année sera de pérenniser cette dynamique et de poursuivre le travail engagé par les équipes Warner, en maintenant la largeur d’offre et en continuant à investir sur les licences phares du catalogue. Cela passera également par un accompagnement trade marketing renforcé, avec le déploiement de dispositifs événementiels (habillages, théâtralisation, mise en avant sur les sites e-commerces…) autour des grandes licences du studio dans le retail. Nous reviendrons ainsi dès le 16 septembre, après pas mal d’anticipation notamment lors de l’évènement Retour à Poudlard, avec une offre globale de 315 références, dont une trentaine d’éditions spécifiques Fnac.

Combien aurez-vous de nouveautés sur cette fin d’année ?

O. C. : Une dizaine de nouveautés viendront enrichir notre offre, avec notamment des coffrets Conjuring 4 films et The Conjuring Universe 9 films, ainsi qu’une intégrale 4K collector Library Case en boîtiers Steelbook de la saga Harry Potter pour les 25 ans du 1er film. De la même manière, nous sortirons le 4 novembre une intégrale 4K Library Case limitée de Game of Thrones pour les 15 ans de la série. Nous profiterons également de la sortie de la 3e saison de House of the Dragon en vidéo, début décembre, pour proposer des intégrales de la trilogie. En parallèle, nous nous appuierons sur l’intégralité des nouveautés de l’année comme Mortal Kombat II ou encore Supergirl que nous sortirons en nouveauté en novembre et pour lequel nous proposerons des bipacks DVD, Blu-ray et 4K avec Superman. La saga Le Seigneur des Anneaux, dont le 1er film fête ses 25 ans, sera également à l’honneur, tout comme Dune qui bénéficiera de la sortie en salles du 3e opus en décembre.

Comment comptez-vous soutenir cette campagne en termes marketing ?

A.B. :Au-delà de la campagne #Coffretsvousanoël ?, notre offre coffrets sera soutenue comme à chaque fois par un dispositif média propre. L’accent sera mis sur le digital avec une campagne à la performance favorisant les liens de redirection vers les sites e-commerces des enseignes.