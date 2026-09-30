MM336 – AOUT 2026

21E ENQUÊTE EXCLUSIVE DE LA VIDÉO

Synthèse complète des notes sur les prestations commerciales, éditoriales et opérationnelles des éditeurs/ distributeurs de la vidéo à la veille d’une fin d’année qui devraient redonner des couleurs au marché.

Maison Connectée

La maison connectée devient un enjeu au sein des foyers et notamment sur le secteur des caméras de sécurité.

Jeu vidéo : Sony et GTA VI briseront un écosystème

Les annonces sur GTA VI puis de Sony dépassent largement le simple changement de support et préfigure une rupture économique majeure.