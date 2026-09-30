MM337 – SEPTEMBRE 2026

LES COFFRETS DE NOËL DÉBARQUENT EN FORCE

La saison des coffrets s’annonce une nouvelle fois des plus stratégiques. Passage en revue des coffrets de fin d’année 2026.

LA LICENCE, UNE PLUS-VALUE POUR LE GAMING

La licence est une vraie plus-value pour le gaming. Présentation des offres de spécialistes du domaine.

MICROMANIA SE RENFORCE

Micromania a été racheté par un pôle d’investisseurs franco-québécois dont Stéphane Tétrault, patron d’EB Games Canada. Philippe Renaudin revient sur la nouvelle organisation et sur les projets de Micromania.