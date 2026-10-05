Le renouveau de Packard Bell : « Tech It Easy »

Entretien avec Valérie Piau, Vice-Présidente ACER EMEA Marketing, Division Produits Grand-Public, Gaming et Nouveaux Business

Pour quelles raisons avez-vous choisi de remettre la marque Packard Bell à la Une lors de votre grande conférence de l’IFA ? Comment est né ce retour au premier plan de Packard Bell ?

A l’origine, tout est parti de la volonté de notre PDG Jason Chen de se développer en dehors du marché du PC. Aujourd’hui, le groupe Acer réalise 30% de son chiffre d’affaires hors PC. En Europe, avec Emmanuel Fromont, le Président d’Acer EMEA, nous étudions et évaluons de nouvelles opportunités de projets dans le cadre de notre stratégie de diversification. L’année dernière, l’ambition de faire renaître Packard Bell a pris tout son sens. Et par une heureuse coïncidence, Packard Bell fête ses 100 ans cette année, en même temps que les 50 ans d’Acer. Toutes les pièces du puzzle s’assemblaient parfaitement.

Quel est le nouveau positionnement de la marque Packard Bell ?

Historiquement, Packard Bell est née aux Etats-Unis en 1926 en commercialisant des radios, puis des télévisions. En France, la marque est plus connue pour ses PC, mais à l’époque, lorsque j’ai intégré le Groupe, (NDLR Acer a racheté Packard Bell en 2008), la marque proposait déjà d’autres produits multimédia comme des lecteurs MP3, des GPS, etc. C’est une marque grand public. Pour ce retour, nous avons repensé le positionnement, en le démarquant nettement d’Acer qui est plutôt positionné sur une identité de marque technologique, synonyme de performance, d’innovations et de durabilité.

Pour Packard Bell, nous avons adopté un positionnement totalement différent et audacieux, axé principalement sur le style de vie (lifestyle) et des couleurs vives en s’inspirant des nouvelles tendances de notre société. Nous avons créé une nouvelle identité visuelle et marketing pour Packard Bell qui se résume par une promesse : « Tech It Easy ». L’objectif est de répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs avec des produits simples d’utilisation, colorés et accessibles. Nous ciblons en premier lieu la Gen Z, mais également une partie du grand public.

Quelles ont été les annonces des produits Packard Bell?

Nous avons lancé officiellement Packard Bell lors de notre conférence de presse à l’IFA. Nous sommes partis des usages et des attentes des consommateurs pour concevoir chaque produit de cette nouvelle gamme. Design, fonctionnalités, positionnement : tout a été pensé avec soin par nos équipes européennes au cours d’une année de développement.

Six catégories de produits lifestyle ont été créées. Nous avons fait le choix de lancer un ordinateur portable, très différenciant de ce qui existe actuellement sur le marché. Le Dot Book, de couleur orange, est conçu pour répondre aux besoins informatiques essentiels du quotidien. En complément, on retrouve des claviers et souris (DotCombo) et des casques audio (DotBass), tous très colorés, mais aussi des nouveautés plus surprenantes comme la platine vinyle vintage au format valise (DotLoop), ainsi qu’une enceinte connectée et aimantée au look également original (DotTune). Sur le salon de l’IFA, les retours ont été tout de suite très positifs de la part des journalistes et des retailers. C’est très encourageant pour la suite.

Quelles sont les particularités de ces nouveaux produits ?

Nos produits se distinguent avant tout par une identité forte, un design coloré et des usages simples et pratiques. Chaque produit apporte un élément différent, des touches rondes du clavier inspirées du logo Packard Bell à l’enceinte compacte aimantée Dot Tune, en passant par les lunettes DotLook sans caméra ou le téléphone 4G DotLine pour un usage plus équilibré du numérique. Le packaging a lui aussi été soigneusement travaillé, avec un univers plus coloré, pop et distinctif, afin d’attirer le regard et renforcer la personnalité de la gamme. Notre ambition est de proposer de beaux produits, utiles et qualitatifs, à des prix accessibles, qui dépassent le statut de gadget et devenir un véritable achat « coup de cœur » pour Noël.

Quand ces produits seront-ils commercialisés en France ?

Quelques produits sont déjà disponibles sur notre boutique en ligne Acer (clavier, souris casques). Nos autres gammes arriveront au quatrième trimestre 2026 en magasin chez les retailers français. Notre objectif est d’élargir notre réseau de distribution avec des enseignes telles que des « Concept Store ». De plus, les retailers profiteront des mêmes garanties du groupe Acer : chaîne logistique, SAV, centre de réparation, etc. Nous préparons déjà les nouveautés de 2027 et les premiers retours du marché nous permettront d’affiner notre offre pour répondre au mieux aux attentes des consommateurs. Une chose est sûre, le retour de Packard Bell est un projet à long terme.

A l’IFA, Acer a également dévoilé des nouveaux concepts et produits, à la pointe de l’innovation. Pouvez-vous nous présenter les plus importants ?

Nos ingénieurs et équipes à Taiwan ne cessent de développer de nouvelles technologies performantes. Sur le gaming, nous avons dévoilé à l’IFA une nouvelle console portable (Predator Atlas 7) qui vient compléter notre gamme (Predator Atlas 8). Celle-ci est très performante car elle bénéficie de notre technologie de refroidissement Aeroblade et des derniers composants qui correspondent aux attentes des joueurs. Sur ce format en croissance, nous avons également présenté un nouveau concept : le Dual Play Mini qui a reçu un accueil très favorable sur le salon. Il s’agit d’un projet de console portable gaming qui intègre un écran rotatif, permettant de passer facilement du mode console vers un usage de mini-PC portable. Nous analyserons les retours pour décider de l’avenir de ce concept.

Acer est reconnu comme un spécialiste de l’Ultraportable. Vous venez pourtant de franchir un nouveau cap avec l’Acer Swift Blade 14 ?

Effectivement, Acer a déjà créé les ultraportables le plus légers au monde comme Acer Swift 7 qui faisait moins de 1 kg à l’époque. Cette fois, Acer enrichit encore sa gamme de PC portables fins et légers avec le Swift Blade 14 qui ne pèse que 799 g. Pour obtenir un tel résultat, nos ingénieurs ont conçu un alliage de fibre de carbone, de magnésium et d’aluminium. Le magnésium, apporte de la légèreté. L’aluminium, de la dureté et enfin la fibre de carbone apporte la résistance nécessaire à l’ensemble du châssis. De plus, c’est un PC performant, équipé des derniers processeurs Intel Core Ultra Serie 3. Il y aura également une version du Swift Blade 14 dotée d’un écran OLED.

Acer a également été précurseur avec le lancement de Vero, une gamme développée autour d’une approche visant à mieux prendre en compte les enjeux environnementaux dès la conception. Aujourd’hui, le groupe poursuit cette démarche en mettant davantage l’accent sur la réparabilité de ses produits. Cela a demandé à nos ingénieurs de revoir intégralement la conception de ce PC afin de donner accès aux composants à l’utilisateur et prévoir leur ou mise à niveau. Nous sommes passé du concept : réduire, réutiliser, recycler à une conception de réparabilité, pensée pour prolonger l’utilisation des ordinateurs Vero. Le nouveau PC portable Vero 16 est là pour durer.

Quelles sont les perspectives du groupe Acer pour l’avenir ?

En parallèle du lancement de Packard Bell en Europe, le marché du PC reste une priorité stratégique pour le groupe, avec des parts de marché comprises entre 13 et 15 % en valeur. Notre dynamique est portée par la gamme de portables Swift dont le Swift Air 14, annoncé au Computex, qui contribue à notre croissance sur le segment premium, entre 699 et 999 euros. Sur le gaming, dans un marché actuellement plus difficile, notre objectif est de maintenir nos parts de marché autour de 15 à 16 %, notamment grâce à de nouveaux formats, comme les consoles portables, proposées à des prix plus accessibles. Enfin, le Chromebook demeure un axe de développement majeur, avec l’arrivée du nouvel Acer Googlebook 14 équipé de Gemini.