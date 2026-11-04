AOC transforme l’Oled en arme ultime pour les joueurs

Pionnier convaincu de l’Oled pour les moniteurs gaming, AOC multiplie les innovations technologiques dans le domaine. Lucas Piron, Sales Manager France BtoC, et Pierre Leonard, Director France, détaillent les grandes ambitions du groupe autour de cette technologie en plein essor.

AOC a misé tôt sur l’Oled. Quelles raisons expliquent ce choix net ?

Le groupe TPV, auquel appartient AOC, compte parmi les plus grands fabricants mondiaux d’écrans Oled, moniteurs comme téléviseurs. Cette expertise industrielle génère des synergies évidentes entre les deux catégories de produits et nous positionne rapidement comme un acteur compétitif sur les moniteurs Oled, une technologie dans laquelle nous croyons depuis longtemps. Nos premiers produits Oled arrivent fin 2023, la gamme s’étoffe dès 2024, puis accélère nettement en 2025 et 2026. Notre catalogue compte aujourd’hui une quinzaine de références gaming Oled, et cette dynamique va encore s’intensifier en 2027, avec plusieurs nouveautés déjà en préparation.

D’où vient l’enthousiasme d’AOC pour l’Oled ?

L’Oled constitue selon TPV l’arme ultime pour les joueurs avec des images d’une netteté remarquable, une clarté saisissante, une palette chromatique étendue, des taux de rafraîchissement remarquables, des noirs d’une grande profondeur… Cette combinaison répond avec une grande précision aux attentes des joueurs les plus exigeants, à travers des produits qui repoussent sans cesse les limites techniques actuelles. Deux moniteurs présentés à la Gamescom 2026 illustrent parfaitement cette ambition : l’AGON PRO AGP346UCSD, un 34 pouces ultrawide doté d’une dalle QD-OLED de cinquième génération, cadencé à 360 Hz avec 0,03 ms GtG, s’impose comme une référence pour l’esport compétitif et les titres AAA immersifs. L’AGON PRO AGP497UCZD, quant à lui, déploie 48,9 pouces au format SuperWide 32:9, 240 Hz, un switch KVM intégré et une alimentation USB-C Power Delivery de 90 W, un modèle idéal pour les simulations automobile ou aéronautique et les mondes ouverts, mais aussi les usages professionnels en productivité comme en créativité. Référence historique sur les moniteurs gaming à haute fréquence, AOC considère également l’Oled, capable désormais d’atteindre des cadences très élevées, comme particulièrement adaptée aux amateurs d’esport compétitif. Le AGP277QKDC en témoigne : ce 27 pouces, grâce à la technologie W-OLED Tandem, atteint 540, voire 720 Hz en mode dual, avec une précision de nouvelle génération et 0,3 ms GtG. Le Dual Mode figure d’ailleurs parmi les technologies auxquelles je crois personnellement le plus pour les années à venir.

Quel avenir envisagez-vous pour cette technologie ?

Radieux. L’Oled représente déjà l’un des principaux relais de croissance sur le segment des moniteurs, toutes gammes de prix confondues. Portée par un cycle d’évolution technologique très rapide, elle progresse vite et réunit tous les atouts pour devenir, à moyen ou long terme, l’un des standards du premium, sans pour autant reléguer des technologies matures comme l’IPS ou l’Edge LED qui conservent toute leur pertinence sur d’autres segments du marché. Mon optimisme se nourrit aussi de la polyvalence de l’Oled, pertinente autant pour le gaming pur que pour des usages hybrides mêlant jeu, divertissement et création vidéo, mais aussi pour des registres créatifs ou strictement professionnels.