Iiyama déploie ses ailes sur l’Oled avec Titan Falcon

Franck Lopez – Senior Account Manager Retail / E-sport d’Iiyama

Comment abordez-vous le marché du moniteur Oled, en pleine expansion ?

Fidèles à notre méthode, nous n’arrivons pas en pionniers mais avec une offre finement calibrée, tant sur la qualité que sur le rapport qualité-prix, et une réelle ambition. Le GOB2701QSC-B1, un 27 pouces, ouvre le bal ; un 32 pouces 4K suivra prochainement. La gamme s’étoffera naturellement, avec d’autres diagonales comme le 34 ou le 49 pouces, afin de couvrir l’ensemble des usages. Ces moniteurs feront partie de notre nouvelle gamme Titan Falcon dédiée au moniteur premium Oled.

Quelle place occupe cette technologie face aux dalles existantes ?

L’Oled traverse une phase d’évolution absolument spectaculaire, portée par une finesse d’image remarquable. Elle deviendra vraisemblablement l’un des standards du marché d’ici 2030 par sa capacité à apporter des réponses pertinentes aux consommateurs. Sa marge de progression demeure d’ailleurs considérable, tant sur la luminosité que sur la longévité des dalles. Ce segment premium répond simultanément aux attentes de puissance, de réactivité et d’exigence visuelle. Notre GOB2701QSC-B1 WOLED TANDEM 4e génération affiche ainsi un temps de réponse GtG de 0,03 ms et 280 Hz, associés à des contrastes très poussés et des noirs d’une profondeur remarquable. La montée en puissance de l’Oled dans notre catalogue s’opérera progressivement, et cette technologie gagnera également d’autres univers comme ceux des créatifs, un segment où la fidélité colorimétrique prime sur la fréquence pure. Cela n’invalide nullement l’IPS, qui conserve toute sa pertinence en bureautique et en création graphique, ni le Fast IPS, toujours redoutable pour l’esport.